ВРЕМЯ НА ИСХОДЕ Что будет с TikTok в США?

Китайская компания ByteDance, владельцу социальной медиа-платформы коротких видео TikTok, была закрыта в январе на 12 часов, но позже была восстановлена благодаря действиям и обещаниям новоизбранного президента Дональда Трампа спасти приложение. Теперь же времени осталось немного, чтобы найти новго покупателя для приложения.
CNN сообщает, что пользователи TikTok могут столкнуться с полным дежавю на этой неделе: будущее популярного приложения для коротких видео снова под вопросом, поскольку возможный запрет в США может быть наложен уже через несколько дней.