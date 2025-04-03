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ВРЕМЯ НА ИСХОДЕ Что будет с TikTok в США?

TikTok
TikTok Фото: Saulo Angelo

Китайская компания ByteDance, владельцу социальной медиа-платформы коротких видео TikTok, была закрыта в январе на 12 часов, но позже была восстановлена благодаря действиям и обещаниям новоизбранного президента Дональда Трампа спасти приложение. Теперь же времени осталось немного, чтобы найти новго покупателя для приложения.​

CNN сообщает, что пользователи TikTok могут столкнуться с полным дежавю на этой неделе: будущее популярного приложения для коротких видео снова под вопросом, поскольку возможный запрет в США может быть наложен уже через несколько дней.

Владелец TikTok, компания ByteDance, пытается найти покупателя для приложения в США не позднее 5 апреля. Этот результат окажет значительное влияние на 170 миллионов жителей США, которые используют TikTok для развлечений, потребления новостей, общения и в качестве источника дохода.

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