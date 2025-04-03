В подготовке к сезону Энели Ефимовой помогают зарубежные специалисты, но основной фокус сейчас на учебе

Контроль формы Ефимова пройдет уже на этой неделе, с 4 по 6 апреля, на международных соревнованиях Madwave Challenge, которые состоятся в Тарту, в бассейне Aura. В настоящее время медалистка чемпионатов мира сосредоточена на интенсивной подготовке. На прошлой неделе в Эстонии побывал физиотерапевт португальской сборной по плаванию Даниэль Моедас, который провел с Ефимовой несколько общих физических тестов.

«Сотрудничество с Даниэлем сложилось очень хорошо, и теперь мы с тренером Хенри Хейном ждем анализа проведенных тестов, чтобы на основе этих данных сделать тренировочный план еще более точным», - пргокомментировала Ефимова. Для проверки текущего состояния двукратная олимпийка выступит в эту пятницу на соревнованиях Madwave Challenge в Тарту, а через две недели, 20-21 апреля, примет участие в Helsinki Swim Meet.

«Планируем выйти на пик формы к концу июня, так что сейчас - хорошее время для проверок на соревновательной скорости и фокусировки на деталях. Сейчас мы работаем над техникой работы рук в брассе, чтобы я могла еще эффективнее захватывать воду и извлекать максимальную пользу из каждого гребка», - объяснила спортсменка детали своей подготовки.

В последний раз европейская чемпионка выходила на старт в середине февраля на соревнованиях Zirk Swim Cup, где показала лучший результат сезона на дистанции 50 метров брассом мировой рейтинговой таблицы - 30,23 секунды.