В подготовке к сезону Энели Ефимовой помогают зарубежные специалисты, но основной фокус сейчас на учебе

Лучшая пловчиха Эстонии Энели Ефимова готовится к чемпионату Европы среди молодежи до 23 лет, который состоится в конце июня, а также к чемпионату мира в Сингапуре, который начнется в конце июля. Ефимова, которая вот-вот окончит школу, сконцентрирована на физической подготовке и получает помощь от мировых лидеров в своей области.
Контроль формы Ефимова пройдет уже на этой неделе, с 4 по 6 апреля, на международных соревнованиях Madwave Challenge, которые состоятся в Тарту, в бассейне Aura. В настоящее время медалистка чемпионатов мира сосредоточена на интенсивной подготовке. На прошлой неделе в Эстонии побывал физиотерапевт португальской сборной по плаванию Даниэль Моедас, который провел с Ефимовой несколько общих физических тестов.
«Сотрудничество с Даниэлем сложилось очень хорошо, и теперь мы с тренером Хенри Хейном ждем анализа проведенных тестов, чтобы на основе этих данных сделать тренировочный план еще более точным», - пргокомментировала Ефимова. Для проверки текущего состояния двукратная олимпийка выступит в эту пятницу на соревнованиях Madwave Challenge в Тарту, а через две недели, 20-21 апреля, примет участие в Helsinki Swim Meet.
«Планируем выйти на пик формы к концу июня, так что сейчас - хорошее время для проверок на соревновательной скорости и фокусировки на деталях. Сейчас мы работаем над техникой работы рук в брассе, чтобы я могла еще эффективнее захватывать воду и извлекать максимальную пользу из каждого гребка», - объяснила спортсменка детали своей подготовки.
В последний раз европейская чемпионка выходила на старт в середине февраля на соревнованиях Zirk Swim Cup, где показала лучший результат сезона на дистанции 50 метров брассом мировой рейтинговой таблицы - 30,23 секунды.
«Это время, безусловно, меня обрадовало и показало, что я могу быстро плавать даже после тяжелых тренировок», - вспоминает Ефимова время, показанное в Тарту.
На соревнованиях Madwave Challenge Ефимова примет участие в заплывах на 50, 100 и 200 метров брассом, а также на дистанции 50 метров вольным стилем.
18-летняя Ефимова завершает этим летом среднюю школу, поэтому весной на первом плане для нее были не соревнования, а учеба и подготовка к государственным экзаменам.
«В предыдущие годы в апреле мы больше соревновались и всегда ездили на сборы в Турцию, - говорит абитуриентка. - Но в этом году Stockholm Swim Open, на котором я участвовала в предыдущие годы, совпадает с моим государственным экзаменом по эстонскому языку, поэтому мы с тренером решили выбрать более спокойный график соревнований. Мы стартуем в Тарту, а затем в Хельсинки. Подготовительный сбор в Турции мы провели еще в феврале».
Несмотря на плотный школьный график, цель Ефимовой - быть в наилучшей форме к летним титульным соревнованиям и бороться за высокие места как на чемпионате Европы среди молодежи до 23 лет, так и на чемпионате мира. Соревнования в Тарту и Хельсинки в апреле дадут спортсменке и ее команде ценную обратную связь о проделанной работе и помогут достичь пика формы в нужный момент.