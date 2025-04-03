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Родители Кайри Кууземаа, осужденной за убийство, требуют тысячи евро за моральный ущерб

Перевод: Вера Копти
Мать Кайри Кууземаа, осужденной за убийство своего новорожденного ребенка, Анита Кууземаа требует возмещения за моральный ущерб от интернет-комментаторов и издания Postimees.
Мать Кайри Кууземаа, осужденной за убийство своего новорожденного ребенка, Анита Кууземаа требует возмещения за моральный ущерб от интернет-комментаторов и издания Postimees. Фото: Eero Vabamägi

Как и предполагали в прошлом году участники этого громкого дела, родители недавно осужденной за убийство своего новорожденного ребенка Кайри Кууземаа начали требовать денежные компенсации от интернет-комментаторов, чьи высказывания они считают клеветническими.

В феврале Пярнуский уездный суд признал Кайри Кууземаа виновной в убийстве ее новорожденного ребенка. Дело о надругательстве над телом было прекращено, так как установили, что это можно квалифицировать как проступок, но Ляэнеская окружная прокуратура решила оспорить это решение в Таллиннском окружном суде. Апелляцию на решение уездного суда также подал защитник Кууземаа Роберт Сарв.

Хотя обвинительный приговор был вынесен в конце февраля, комментаторы в социальных сетях и СМИ обсуждали дело Сууре-Ляхтру, в том числе с использованием грубых выражений как в адрес Кайри, так и ее семьи, еще с начала прошлого года. Юрист Сарв тогда пообещал, что особо злостные разжигатели ненависти будут привлечены к ответственности.

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