Михал о спросе на парковочные места для электромобилей: пока это невозможно

На сегодняшней пресс-конференции правительства также обсуждалось внедрение европейских директив в Эстонии. В частности, рассматривалась директива об энергетической эффективности зданий, которая, как неожиданно выяснилось, включает требование оснастить парковочные места предварительным подключением для зарядных станций для электромобилей, даже если планы установки таких станций еще не существуют.

Торговцы были возмущены, так как по их расчетам, это приведет к дополнительным затратам в размере около двух миллиардов евро, но что самое худшее, законом требуется прокладывать кабели не для быстрых зарядных станций, а для медленных зарядок.