Михал о спросе на парковочные места для электромобилей: пока это невозможно

Вчера стало известно, что в связи с внедрением европейской директивы владельцы нежилых помещений - например, магазины - будут обязаны оборудовать парковочные места предварительным подключением для электромобилей. Это потребует от торговцев инвестиций, которые в конечном итоге лягут на плечи покупателей. Премьер-министр Кристен Михал высказалась по этому поводу.
На сегодняшней пресс-конференции правительства также обсуждалось внедрение европейских директив в Эстонии. В частности, рассматривалась директива об энергетической эффективности зданий, которая, как неожиданно выяснилось, включает требование оснастить парковочные места предварительным подключением для зарядных станций для электромобилей, даже если планы установки таких станций еще не существуют.