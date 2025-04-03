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Михал о спросе на парковочные места для электромобилей: пока это невозможно

Премьер-министр Кристен Михал на правительственной пресс-конференции.
Премьер-министр Кристен Михал на правительственной пресс-конференции. Фото: Eero Vabamägi

Вчера стало известно, что в связи с внедрением европейской директивы владельцы нежилых помещений - например, магазины - будут обязаны оборудовать парковочные места предварительным подключением для электромобилей. Это потребует от торговцев инвестиций, которые в конечном итоге лягут на плечи покупателей. Премьер-министр Кристен Михал высказалась по этому поводу.​

На сегодняшней пресс-конференции правительства также обсуждалось внедрение европейских директив в Эстонии. В частности, рассматривалась директива об энергетической эффективности зданий, которая, как неожиданно выяснилось, включает требование оснастить парковочные места предварительным подключением для зарядных станций для электромобилей, даже если планы установки таких станций еще не существуют.

Торговцы были возмущены, так как по их расчетам, это приведет к дополнительным затратам в размере около двух миллиардов евро, но что самое худшее, законом требуется прокладывать кабели не для быстрых зарядных станций, а для медленных зарядок.

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