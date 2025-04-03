Бизнесмен, подавший иск против Эстонии на сотни миллионов, не получит компенсацию за Летную гавань

Таллинская Летная гавань была окончательно освобождена от наследия оккупации, когда международный арбитражный суд постановил, что Эстония действовала законно, вернув себе порт, незаконно захваченный российскими военными.
Международный арбитражный суд отклонил иск о возмещении ущерба компании ELA USA Ltd, принадлежащей уроженцу Украины Александру Ротко. В 2018 году ELA подала иск, требуя от государства возмещения ущерба в размере более 200 миллионов евро. ELA утверждает, что они имели право продолжать свою деятельность по переработке древесины и транспортировке грузов в порту.