Бизнесмен, подавший иск против Эстонии на сотни миллионов, не получит компенсацию за Летную гавань

Международный арбитражный суд отклонил иск о возмещении ущерба компании ELA USA Ltd, принадлежащей уроженцу Украины Александру Ротко. В 2018 году ELA подала иск, требуя от государства возмещения ущерба в размере более 200 миллионов евро. ELA утверждает, что они имели право продолжать свою деятельность по переработке древесины и транспортировке грузов в порту.

В 1991 году, когда Эстония восстановила свою независимость, российская армия на некоторое время осталась в Эстонии. Воспользовавшись неразберихой этого периода, были составлены документы, передающие Летную гавань шруппе лиц, связанных с российскими военными. Впоследствии эти компании перешли к новым владельцам и в конце концов оказались в руках компаний, связанных с Ротко.