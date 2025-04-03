ФОТО Эстонская деревня в Португалии? Пятая часть вилл в Silves Hills уже продана

​По словам руководителя Invego Кристьяна-Тора Вяхи, продажа португальских вилл идет в Эстонии действительно быстрыми темпами: с эстонскими покупателями уже заключены договоры на 20 вилл.

«Вначале мы думали, что продадим в Эстонии только десятую часть этих вилл, но теперь, похоже, будет продано в два-три раза больше», - сказал Вяхи, добавив, что, благодаря эстонцам в португальской команде Invego, компания может на протяжении всего процесса предлагать клиентам подробные консультации и помощь на эстонском языке.

Будущий район вилл Silves Hills на юге Португалии. Фото: Invego.

«По-настоящему эстонской деревней этот район конечно же не станет, но некоторые покупатели считают важным тот факт, что в будущем смогут общаться здесь со своими соседями из Эстонии на родном языке. Международные продажи начались в начале года, и мы уже ударили по рукам с покупателями из Нидерландов, Норвегии и Франции», - сказал Вяхи

Климат южной Португалии идеально подходит как для круглогодичного проживания, так и для сезонного отдыха. Поэтому среди покупателей есть и те, кто хочет иметь в Португалии второй дом, и люди, намеренные жить здесь постоянно, и арендные инвесторы.

«С самого начала мы учитывали, что многие покупатели не будут жить здесь все время, поэтому предлагаем всем желающим услугу комплексного администрирования, которая позволит им сдавать свои виллы в аренду и получать доход, когда они сами ею не пользуются», - пояснил Вяхи.

Будущий район вилл Silves Hills на юге Португалии. Фото: Invego.