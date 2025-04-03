ФОТО Эстонская деревня в Португалии? Пятая часть вилл в Silves Hills уже продана

Эстонская фирма развития недвижимости Invego построит на юге Португалии район вилл Silves Hills. Строительство начнется во второй половине этого года, но уже сейчас почти пятая часть вилл нашла своих владельцев. Бюджет строительства района, в котором будет 154 виллы, превышает 100 миллионов евро, а первые виллы будут готовы к заселению в первой половине 2027 года.
По словам руководителя Invego Кристьяна-Тора Вяхи, продажа португальских вилл идет в Эстонии действительно быстрыми темпами: с эстонскими покупателями уже заключены договоры на 20 вилл.
«Вначале мы думали, что продадим в Эстонии только десятую часть этих вилл, но теперь, похоже, будет продано в два-три раза больше», - сказал Вяхи, добавив, что, благодаря эстонцам в португальской команде Invego, компания может на протяжении всего процесса предлагать клиентам подробные консультации и помощь на эстонском языке.
«По-настоящему эстонской деревней этот район конечно же не станет, но некоторые покупатели считают важным тот факт, что в будущем смогут общаться здесь со своими соседями из Эстонии на родном языке. Международные продажи начались в начале года, и мы уже ударили по рукам с покупателями из Нидерландов, Норвегии и Франции», - сказал Вяхи
Климат южной Португалии идеально подходит как для круглогодичного проживания, так и для сезонного отдыха. Поэтому среди покупателей есть и те, кто хочет иметь в Португалии второй дом, и люди, намеренные жить здесь постоянно, и арендные инвесторы.
«С самого начала мы учитывали, что многие покупатели не будут жить здесь все время, поэтому предлагаем всем желающим услугу комплексного администрирования, которая позволит им сдавать свои виллы в аренду и получать доход, когда они сами ею не пользуются», - пояснил Вяхи.
Южная Португалия, по словам Кристьяна-Тора Вяхи, - это дружелюбный и безопасный регион, однако в южной части солнечного побережья Алгарве современных, соответствующих нашим стандартам новостроек все-таки мало, и поэтому спрос на них довольно высок.
«По цене здешняя недвижимость одна из самых доступных во всей Старой Европе, и очень хорошо подходит для инвестиций», - сказал Вяхи.
Строительство первого этапа проекта Silves Hills начнется во второй половине нынешнего года, и, по словам Вяхи, к этому времени более 20 процентов объема проекта уже будет покрыто договорами.
«Для граждан Европейского Союза принятие решения упрощается еще и тем, что португальские банки предлагают выгодные условия финансирования. При 20-процентном первом взносе банки предлагают кредит с процентной ставкой менее одного процента плюс Euribor», добавил Вяхи.
Архитектурное решение Silves Hills было выполнено архитекторами известного и многократно награжденного португальского бюро Paulo Merlini Architects в соответствии с концепцией компании Invego.
Виллы в Silves Hills различаются по величине, предлагается четыре разных варианта. Все виллы спроектированы и построены с расчетом на круглогодичное проживание, оснащены системами охлаждения и отопления, кроме того, у каждой виллы есть просторная терраса и бассейн с подогревом.
Вся территория Silves Hills гармонирует с природой окружающих холмов. Виллы расположены так, чтобы обеспечить жителям максимальную приватность. Silves Hills - это международное сообщество, современные удобства, близость к природе и гармоничная жилая среда.
В Silves Hills, помимо хорошо продуманных и прекрасно спроектированных вил, для всех жителей района построят клуб, в здании которого расположатся ресторан и бар, тренажерный зал, сауны, теннисные корты, площадка для игры в падел, зона для коворкинга и целый ряд других возможностей проведения досуга.