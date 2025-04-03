Мужчина, живущий в Ида-Вирумаа, выиграл джекпот Bingo Loto

Игрок, который выиграл джекпот Bingo Loto в среду на сумму 766 855,60 евро, оформил свою победу на следующий день.
«Апрель начался для одного лотерейного игрока с отличной новостью, ведь вчера вечером был разыгран самый крупный лотерейный выигрыш этого года — джекпот Bingo Loto. Победителем стал мужчина средних лет из Йыхви, который купил свой билет в интернете. О своем выигрыше он узнал сразу после розыгрыша, когда увидел сообщение о выигрыше на своем телефоне. При более детальном осмотре на сайте его удивление было большим, когда выяснилось, что он выиграл джекпот. Даже сегодня, разговаривая с ним по телефону, эмоции были вполне ощутимы. Победа в джекпоте по-прежнему кажется ему невероятной, и это еще не совсем дошло до него», - сказала руководитель Eesti Loto Триин Агнан.
Победитель лотереи работает в сфере производства мебели, и у него уже есть четкий план, как распорядиться своим выигрышем. Большая часть суммы будет инвестирована в его дом. На путешествие он тратить деньги не планирует. В лотерейные игры он играет еще со времен кроны, раньше чаще, а в последнее время реже.
«Мы приняли решение начать разработку совершенно новой онлайн-платформы для игроков, потому что тенденция играть в лотерею через интернет продолжает расти», - добавила Агнан. Около 73% продаж продуктов Eesti Loto происходит через веб-приложение, а доля билетов Bingo Loto, купленных через интернет, составляет 66%.
«Быстрое развитие лотерейных игр и растущая конкуренция ставят всё более высокие требования к пользовательскому опыту. Eesti Loto в будущем хочет предложить игрокам более удобную и персонализированную цифровую среду, а также обогатить лотерейные игры развлекательными элементами с целью создать из Eesti Loto мирового уровня развлекательную компанию», - сказала Агнан.
Со второй половины апреля Eesti Loto начнёт создание сообщества, в которое смогут вступить все желающие, кто хочет внести вклад в формирование новой онлайн-среды. Информация будет опубликована на Instagram-странице Eesti Loto и на сайте eestiloto.ee. Присоединившиеся смогут тестировать прототипы и делиться своим опытом и ожиданиями.
В 2024 году Eesti Loto выплатил государству 20,24 миллиона евро в виде налога на азартные игры. Призовые выплаты составили 42,3 миллиона евро, из которых выигрыши от моментальных лотерей составили 7,14 миллиона евро, а выигрыши от электронных моментальных лотерей - 9,13 миллиона евро.
Различные лотерейные игры Eesti Loto ежегодно играют около 387 000 человек, что составляет 40% взрослого населения Эстонии. Из них примерно 250 000 человек играют в интернете.