Житель Ида-Вирумаа выиграл джекпот Bingo Loto

​«Апрель начался для одного лотерейного игрока с отличной новости, ведь вчера вечером был разыгран самый крупный лотерейный выигрыш этого года - джекпот Bingo Loto. Победителем стал мужчина средних лет из Йыхви, который купил свой билет в интернете. О своем выигрыше он узнал сразу после розыгрыша, когда увидел сообщение о выигрыше на своем телефоне. Его удивление стало большим, когда выяснилось, что он выиграл джекпот. Даже сегодня, разговаривая с ним по телефону, эмоции были вполне ощутимы. Победа в джекпоте по-прежнему кажется ему невероятной, и это еще не совсем дошло до него», - сказала руководитель Eesti Loto Трийн Агнан.​

Победитель лотереи работает в сфере производства мебели, и у него уже есть четкий план, как распорядиться своим выигрышем. Большая часть суммы будет инвестирована в его дом. На путешествие он тратить деньги не планирует. В лотерейные игры он играет еще со времен кроны, раньше чаще, а в последнее время реже.

«Мы приняли решение начать разработку совершенно новой онлайн-платформы для игроков, потому что тенденция играть в лотерею через интернет продолжает расти», - добавила Агнан. Около 73% продаж продуктов Eesti Loto происходит через веб-приложение, а доля билетов Bingo Loto, купленных через интернет, составляет 66%.