Недолго музыка играла Крест на культуре, или Почему опять опустел кинотеатр Kosmos

Кинотеатр Kosmos прекратил арендные отношения с компанией Tähesüsteem OÜ, которая недавно открыла в кинотеатре культурный центр. Postimees полностью публикует заявление собственников кинотеатра Kosmos, целью которого является предоставление объективной информации о текущей ситуации.
Недавние новости о кинотеатре Kosmos и его новом арендаторе вызвали много откликов.
Бизнес-план, представленный арендатором, дал кинотеатру Kosmos повод для оптимизма, что в кинотеатре начнут проводиться интересные мероприятия, и здание опять станет привлекательным местом для проведения свободного времени. Арендатору были предложены льготные условия для успешного старта.
К сожалению, вопреки нашим ожиданиям, в кинотеатре Kosmos началась неясная и неорганизованная деятельность, исчезли предполагаемые спонсоры, мероприятия проводились без должной подготовки, хаотично. Это подорвало доверие посетителей мероприятий и повредило репутации всего здания.
Хотя кинотеатр Kosmos дал арендатору возможность исправить ситуацию, ожидаемых изменений не произошло, и единственным возможным шагом стало расторжение договора аренды.
В настоящее время кинотеатр Kosmos закрыт, однако владельцы планируют вновь открыть здание, чтобы оно было доступно для посетителей и в нем проходили различные культурные мероприятия.
До официального сообщения от имени собственников здания, оно будет использоваться только для частных мероприятий по предварительным заказам.