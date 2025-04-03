Бизнес аренды мини-мопедов вышел на рынок Эстонии в спешке: в Рийгикогу обеспокоены юными гонщиками без шлемов

На фоне сообщений мэрии Таллинна о встрече с владельцами бизнеса по аренде двухколесного электрического транспорта, комитет Рийгикогу по экономике готовится обсудить происходящее с членами правительства Эстонии.
В дискуссию о законодательном регулировании сервисов аренды двухколесного электрического транспорта включилась комиссия Рийгикогу по экономике. Глава комиссии Яак Ааб напомнил Rus.Postimees, что регулирование деятельности компаний, предоставляющих услуги аренды таких легких транспортных средств, с прошлого года находится в ведении органов местного самоуправления.