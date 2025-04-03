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Бизнес аренды мини-мопедов вышел на рынок Эстонии в спешке: в Рийгикогу обеспокоены юными гонщиками без шлемов

В одном из случаев, когда на мопеде ехали вдвоем, вмешалась полиция. Иллюстративное фото.
В одном из случаев, когда на мопеде ехали вдвоем, вмешалась полиция. Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

На фоне сообщений мэрии Таллинна о встрече с владельцами бизнеса по аренде двухколесного электрического транспорта, комитет Рийгикогу по экономике готовится обсудить происходящее с членами правительства Эстонии.

​В дискуссию о законодательном регулировании сервисов аренды двухколесного электрического транспорта включилась комиссия Рийгикогу по экономике. Глава комиссии Яак Ааб напомнил Rus.Postimees, что регулирование деятельности компаний, предоставляющих услуги аренды таких легких транспортных средств, с прошлого года находится в ведении органов местного самоуправления.

«В прошлом году с принятием дополнения к Закону о дорожном движении органам местного самоуправления было предоставлено право устанавливать требования к экономической деятельности, связанной с арендой легких транспортных средств, электросамокатов и велосипедов. Таким образом, местные власти могут устанавливать ограничения, необходимые для обеспечения безопасности дорожного движения в зависимости от местных условий, которые различаются в разных районах», - сказал депутат.

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