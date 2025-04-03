Расследование крушения в Вильнюсе в прошлом году самолета авиакомпании Swiftair, перевозившего грузы DHL, не выявило признаков терроризма или незаконного вмешательства, заявил литовский министр юстиции Римантас Моцкус.
«Главное сообщение, которое мы хотим донести до общественности, заключается в том, что никаких признаков незаконного вмешательства или терроризма в отношении потерпевшего крушение грузового самолета не обнаружено», - сказал Моцкус на пресс-конференции. Его заявления приводит портал zw.lt со ссылкой на агентство BNS.
Министерство юстиции представило промежуточный отчет относительно потерпевшего крушение самолета Boeing-737-400 SF.
Причины пожара
Руководитель Отдела по расследованию авиационных происшествий и инцидентов министерства юстиции Литвы Лауринас Науйокайтис сообщил, что промежуточный отчет о расследовании включает в себя факты, собранные в течение первых четырех недель после крушения.
«Анализ, выводы и причины аварии будут включены в окончательный отчет о расследовании обстоятельств безопасности, который будет опубликован после завершения расследования», - сказал Науйокайтис.
«Если подвести очень краткий итог, то можно сказать, что самолет Boeing-737-400 авиакомпании Swiftair летел из аэропорта Лейпцига в аэропорт Вильнюса, это был грузовой самолет. Полет выполнялся ночью, бортовые самописцы самолета показали, что все время экипаж общался на служебные темы, признаков незаконного вмешательства в деятельность авиации не обнаружено», - сказал он.
Когда самолет приближался к аэропорту Вильнюса и готовился к посадке, бортовой самописец показал, что гидравлическая система самолета перешла в положение «выключено».
«В это время закрылки самолета находились в положении ноль градусов. Заход на посадку продолжался до тех пор, пока система предупреждения не активировала предупреждение о сближении с землей. Вскоре после этого самолет ударился о землю», - сказал Науйокайтис.
По его словам, после проведения экспертизы самолета и его осмотра на месте крушения не было установлено, что самолет получил повреждения до удара о землю.
«Осмотр показал, что пожар начался только после удара о землю. Внутренний осмотр самолета не выявил никаких признаков того, что пожар начался до удара о землю», - сказал Науйокайтис.
Несмотря на эти доказательства, по словам представителя министерства, различные компоненты самолета были отправлены на экспертизу, и ее заключение ожидается.
Человеческий фактор
На прошлой неделе Генеральная прокуратура Литвы потребовала предъявить обвинение пилоту по делу о крушении самолета. Ведомство придерживается основной версии, что авария произошла из-за человеческого фактора.
Между тем, в промежуточном отчете указывается, что представленные в нем данные не могут быть использованы в качестве доказательств в судебных или административных разбирательствах, направленных на установление виновности или ответственности, поскольку это не устанавливается в ходе расследования обстоятельств безопасности и несовместимо с целью расследования обстоятельств безопасности.
По данным прокуратуры, в целях расследования обстоятельств авиакатастрофы в компетентные органы Испании направлено ходатайство о проведении необходимых следственных действий на основании европейского ордера на расследование, о вручении находящемуся там на лечении пилоту самолета уведомления о подозрениях ему и его допросе.
После анализа и обобщения проведенных в Литве обследований, осмотра места происшествия, записей бортовых самописцев самолета и переговоров в кабине экипажа, а также других данных, полученных в ходе расследования, было установлено, что авиакатастрофа, вероятнее всего, произошла из-за отказа гидравлической системы, отвечающей за выпуск закрылков.
По данным прокуратуры, другие версии происшествия опровергнуты данными, полученными в ходе расследования.
Согласно информации на сайте агентства BNS, самолет Boeing авиакомпании Swiftair, перевозивший грузы DHL, потерпел крушение при подлете к Вильнюсскому аэропорту утром 25 ноября. В результате инцидента погиб пилотировавший самолет гражданин Испании, еще один испанец, а также немец и литовец получили ранения.
При падении самолет врезался в жилой дом, в котором находились 13 человек, но все люди спаслись.
В конце декабря прошлого года министерство юстиции сообщило, что предварительный анализ бортовых самописцев разбившегося самолета не выявил признаков несанкционированного вмешательства.