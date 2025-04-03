По его словам, после проведения экспертизы самолета и его осмотра на месте крушения не было установлено, что самолет получил повреждения до удара о землю.

«Осмотр показал, что пожар начался только после удара о землю. Внутренний осмотр самолета не выявил никаких признаков того, что пожар начался до удара о землю», - сказал Науйокайтис.

Несмотря на эти доказательства, по словам представителя министерства, различные компоненты самолета были отправлены на экспертизу, и ее заключение ожидается.

Человеческий фактор

На прошлой неделе Генеральная прокуратура Литвы потребовала предъявить обвинение пилоту по делу о крушении самолета. Ведомство придерживается основной версии, что авария произошла из-за человеческого фактора.

Между тем, в промежуточном отчете указывается, что представленные в нем данные не могут быть использованы в качестве доказательств в судебных или административных разбирательствах, направленных на установление виновности или ответственности, поскольку это не устанавливается в ходе расследования обстоятельств безопасности и несовместимо с целью расследования обстоятельств безопасности.

По данным прокуратуры, в целях расследования обстоятельств авиакатастрофы в компетентные органы Испании направлено ходатайство о проведении необходимых следственных действий на основании европейского ордера на расследование, о вручении находящемуся там на лечении пилоту самолета уведомления о подозрениях ему и его допросе.

После анализа и обобщения проведенных в Литве обследований, осмотра места происшествия, записей бортовых самописцев самолета и переговоров в кабине экипажа, а также других данных, полученных в ходе расследования, было установлено, что авиакатастрофа, вероятнее всего, произошла из-за отказа гидравлической системы, отвечающей за выпуск закрылков.

По данным прокуратуры, другие версии происшествия опровергнуты данными, полученными в ходе расследования.

Согласно информации на сайте агентства BNS, самолет Boeing авиакомпании Swiftair, перевозивший грузы DHL, потерпел крушение при подлете к Вильнюсскому аэропорту утром 25 ноября. В результате инцидента погиб пилотировавший самолет гражданин Испании, еще один испанец, а также немец и литовец получили ранения.

При падении самолет врезался в жилой дом, в котором находились 13 человек, но все люди спаслись.