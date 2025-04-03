Где больше всего молодых миллиардеров в мире

Самый молодой миллиардер - родом из Германии. Йоханнес фон Баумбах (Johannes von Baumbach) является одним из наследников фармацевтической компании Boehringer Ingelheim.

Компания известна во всем мире, прежде всего, двумя своими препаратами: средством для лечения сахарного диабета второго типа Jardiance и Ofev для легочных больных.

Йоханнесу фон Баумбаху всего 19 лет. По данным мирового рейтинга Forbes, состояние самого юного миллиардера в списке оценивается в 5,4 млрд долларов.

Германия занимает первое место по числу мололых миллиардеров

По общему числу молодых миллиардеров (в возрасте до 30 лет) Германия занимает в мировом рейтинге Forbes первое место.

В ТОП-10 самых богатых молодых людей попали четверо миллиардеров из Германии.

Причем в десятке можно найти и еще одного наследника той же фармацевтической компании.

Францу фон Баумбаху (Franz von Baumbach) - 23 года, его состояние оценивается в 5,3 млрд долларов.

В 2024 году концерн Boehringer Ingelheim стал самым крупным немецким предприятием на фармацевтическом рынке (с глобальной выручкой в 21,93 млрд евро), обойдя других гигантов рынка - Bayer и Merck.

В общем списке миллиардеров есть, конечно, и глава семейства: 57-летний Хубертус фон Баумбах (Hubertus von Baumbach).

В структуре Boehringer Ingelheim 14 членам семьи принадлежат равные доли. Штаб-квартира находится в городе Ингельхайм-ам-Райн.

Предприятие было основано здесь еще в 1885 году.

Самый богатый немец - основатель Lidl

Самый богатый немец, по версии Forbes, - основатель торговых сетей Lidl и Kaufland Дитер Шварц (Dieter Schwarz). Его состояние оценивается в 41,4 млрд долларов.

Шварц перенял пальму первенства у миллиардера Клауса-Михаэля Кюне (Klaus-Michael Kühne), который в 2024 году возглавил список самых богатых немцев.

В 2025 году Кюне, решивший на свои деньги построить в Гамбурге новое здание оперного театра и которого поэтому немецкие СМИ в последние месяцы называли не иначе как «оперным олигархом», занял второе место.

Самой богатой женщиной в Германии является Сюзанне Клаттен (Susanne Klatten).