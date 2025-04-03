Где больше всего молодых миллиардеров в мире

Самым юным миллиардером в мире стал один из наследников немецкой фармацевтической компании Boehringer Ingelheim.
Самый молодой миллиардер - родом из Германии. Йоханнес фон Баумбах (Johannes von Baumbach) является одним из наследников фармацевтической компании Boehringer Ingelheim.
Компания известна во всем мире, прежде всего, двумя своими препаратами: средством для лечения сахарного диабета второго типа Jardiance и Ofev для легочных больных.
Йоханнесу фон Баумбаху всего 19 лет. По данным мирового рейтинга Forbes, состояние самого юного миллиардера в списке оценивается в 5,4 млрд долларов.
Германия занимает первое место по числу мололых миллиардеров
По общему числу молодых миллиардеров (в возрасте до 30 лет) Германия занимает в мировом рейтинге Forbes первое место.
В ТОП-10 самых богатых молодых людей попали четверо миллиардеров из Германии.
Причем в десятке можно найти и еще одного наследника той же фармацевтической компании.
Францу фон Баумбаху (Franz von Baumbach) - 23 года, его состояние оценивается в 5,3 млрд долларов.
В 2024 году концерн Boehringer Ingelheim стал самым крупным немецким предприятием на фармацевтическом рынке (с глобальной выручкой в 21,93 млрд евро), обойдя других гигантов рынка - Bayer и Merck.
В общем списке миллиардеров есть, конечно, и глава семейства: 57-летний Хубертус фон Баумбах (Hubertus von Baumbach).
В структуре Boehringer Ingelheim 14 членам семьи принадлежат равные доли. Штаб-квартира находится в городе Ингельхайм-ам-Райн.
Предприятие было основано здесь еще в 1885 году.
Самый богатый немец - основатель Lidl
Самый богатый немец, по версии Forbes, - основатель торговых сетей Lidl и Kaufland Дитер Шварц (Dieter Schwarz). Его состояние оценивается в 41,4 млрд долларов.
Шварц перенял пальму первенства у миллиардера Клауса-Михаэля Кюне (Klaus-Michael Kühne), который в 2024 году возглавил список самых богатых немцев.
В 2025 году Кюне, решивший на свои деньги построить в Гамбурге новое здание оперного театра и которого поэтому немецкие СМИ в последние месяцы называли не иначе как «оперным олигархом», занял второе место.
Самой богатой женщиной в Германии является Сюзанне Клаттен (Susanne Klatten).
При этом совладелица автомобилестроительного концерна BMW не входит в десятку самых богатых женщин в мире.