Работающим пенсионерам стоит обновить данные о налоговом вычете

По словам руководителя пенсионного отдела Департамента социального страхования Аллы Химмы, с 1 апреля для людей, достигших пенсионного возраста (родившихся в 1960 году и раньше), налоговый вычет по пенсии составляет 776 евро. «Если пенсия человека ниже 776 евро, он может использовать оставшуюся сумму налогового вычета на другие доходы, например, на зарплату. Однако поскольку размеры пенсий увеличиваются, может случиться так, что сумма налогового вычета, применяемая к заработной плате, уменьшится», - пояснила Химма.

Например, если пенсия увеличилась с 600 евро до 700 евро, оставшийся налоговый вычет уменьшится с 176 евро до 76 евро (776 - 700 = 76). Если пенсионер ранее использовал налоговый вычет в размере 176 евро на свою зарплату, теперь это нужно будет скорректировать в соответствии с новой суммой остатка, чтобы избежать переплаты налогов в будущем.

Людям с пенсией ниже 776 евро следует указать оставшуюся сумму налогового вычета в заявлении, подаваемом работодателю, чтобы он учел ее при выплатах.

Работа во время получения пенсии полезна. «Социальные взносы, уплаченные работодателем, увеличивают пенсию - мы учитываем отработанное время каждый год по состоянию на 1 апреля, и это повышает размер пенсии», - отметила Химма.