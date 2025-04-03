Айвар Похлак избран в исполнительный комитет УЕФА

Важно подчеркнуть, что мандат члена Исполнительного комитета принадлежит конкретному человеку, а не стране-члену УЕФА.

Исполком УЕФА

Состоит из 20 членов: президента, 16 избранных представителей, 2 делегатов от Европейской ассоциации клубов (ECA) и 1 представителя Европейских лиг (EL).

Полномочия каждого члена длятся четыре года, при этом один человек может занимать должность не более трех сроков.

Это консультативный и контрольный орган, который собирается минимум четыре, но чаще шесть раз в год.

Он не занимается повседневным управлением – эта функция лежит на президенте УЕФА и исполнительной структуре, возглавляемой генеральным секретарем.

Исполком принимает решения о проведении финальных турниров чемпионатов Европы среди мужчин и женщин, финала Лиги чемпионов и других общеевропейских соревнований.