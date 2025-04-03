Айвар Похлак избран в исполнительный комитет УЕФА

Сегодня представители Европейского футбольного союза (УЕФА) собрались на очередной конгресс в столице Сербии, Белграде, где были выбраны десять новых членов Исполнительного комитета организации. В их число вошел и президент Эстонской футбольной ассоциации (EJL) Айвар Похлак.
Айвар Похлак получил 37 голосов на выборах, максимальное количество голосов, которое можно было получить, составляло 55. Всего на четырехлетний срок было избрано семь новых членов, при этом на эти места претендовали 11 кандидатов.
Результаты выборов в Исполнительный комитет УЕФА
На семь четырехлетних мандатов претендовали 11 человек.
49 голосов — Франк Паув (Нидерланды)
48 голосов — Габриэле Гравина (Италия) и Ханс-Йоахим Ватцке (Германия)
42 голоса — Мариан Кустић (Хорватия)
41 голос — Ари Лахти (Финляндия)
37 голосов — Айвар Похлак (Эстония)
29 голосов — Армен Меликбекян (Армения)
С 2007 года входящий в Комитет УЕФА по молодежному и любительскому футболу и занимавший там должность первого вице-президента, Похлак ранее рассказывал Postimees, что его уже приглашали выдвигаться в Исполнительный комитет УЕФА, но только сейчас, в первый раз, все сложилось так, что он решил попытаться получить эту должность.
Как известно, в этом году в Эстонской футбольной ассоциации (EJL) состоятся очередные выборы президента, и Похлак, занимающий этот пост с 2007 года, будет соревноваться с Рагнаром Клаваном. Кандидатура Похлака в руководство УЕФА никак не изменит его планов относительно президентского поста в EJL.
Если Похлак, например, проиграет выборы президента EJL Клавану, новое руководство Эстонской футбольной ассоциации сможет по желанию отозвать Похлака с высокой должности в УЕФА.
В подобных ситуациях новые руководства национальных федераций практически всегда используют эту возможность, поскольку в противном случае может возникнуть ситуация, когда человек, занимающий высокую должность в УЕФА, имеет явно более влиятельную позицию в футболе, чем новый президент его федерации.
Важно подчеркнуть, что мандат члена Исполнительного комитета принадлежит конкретному человеку, а не стране-члену УЕФА.
Исполком УЕФА
Состоит из 20 членов: президента, 16 избранных представителей, 2 делегатов от Европейской ассоциации клубов (ECA) и 1 представителя Европейских лиг (EL).
Полномочия каждого члена длятся четыре года, при этом один человек может занимать должность не более трех сроков.
Это консультативный и контрольный орган, который собирается минимум четыре, но чаще шесть раз в год.
Он не занимается повседневным управлением – эта функция лежит на президенте УЕФА и исполнительной структуре, возглавляемой генеральным секретарем.
Исполком принимает решения о проведении финальных турниров чемпионатов Европы среди мужчин и женщин, финала Лиги чемпионов и других общеевропейских соревнований.
Совещания исполнительного комитета УЕФА не являются публичными, и организация не публикует подробные протоколы этих встреч. Однако решения, принимаемые на этих совещаниях, имеют огромное значение, так как именно 20 членов Исполнительного комитета УЕФА решают, где будут проводиться финальные турниры чемпионатов Европы среди мужчин и женщин, а также определяют организаторов финалов Лиги чемпионов и других европейских турниров.
УЕФА - самая богатая спортивная организация в Европе, чьи доходы в сезоне 2024/25 составят около 5 миллиардов евро. УЕФА зарабатывает деньги на продаже телевизионных и коммерческих прав на свои турниры, в первую очередь Лигу чемпионов и финальные турниры чемпионата Европы. УЕФА является некоммерческой организацией, то есть не стремится к получению прибыли, а заработанные средства направляются на выплату призовых и солидарных выплат с целью развития футбола.