Обновленный список зон риска: узнайте, может ли ваш дом уйти под воду

Согласно обновленной оценке риска, 34 территории вместо прежних 16 включены в число подверженных риску наводнения в результате повышения уровня рек и моря.
В июне будут представлены обновленные карты зон риска наводнений и зон затопления, на которых будет показано, какие территории могут быть затоплены и каковы риски.
«Наводнения наносят ущерб во всем мире, от них не застрахована и Эстония. В начале года Тарту получил предупреждение первой степени о наводнении, когда река Эмайыги начала выходить из берегов. Прошлым летом на город обрушились сильнейшие за столетие дожди, которые на время превратили несколько улиц и районов в реки. Мы должны быть готовы к подобным ситуациям», - сказал министр инфраструктуры Кульдар Лейс.
Существует множество способов предотвратить наводнения и смягчить их последствия - от планирования до технических мероприятий. Самый эффективный и экономичный способ - учитывать природные условия при строительстве новых зданий. Это включает, например, выбор подходящего места и установление строительных требований, таких как более высокий первый этаж и более высокое расположение инженерных сетей.
Для смягчения последствий наводнений местные самоуправления, водоканалы и ассоциации местных властей во всех зонах риска могут обратиться за поддержкой в Центр экологических инвестиций.
При поддержке Европейского фонда регионального развития (ERDF) Центр экологических инвестиций может помочь построить дамбы и реконструировать канавы, а также восстановить водный режим на осушенных территориях, восстановить пруды, приобрести временные водные барьеры и провести мероприятия, необходимые для защиты систем водоснабжения, канализации и электроснабжения.
Министерство климата каждые шесть лет обновляет оценки риска наводнений, карты опасностей и рисков, а также планы по смягчению последствий, чтобы предотвратить возможный ущерб и обеспечить безопасность населения.
В зону риска входят деревня Кабли, деревня Треймани, поселок Выйсте, поселок Хяэдемеэсте, город Пярну, деревни Линди и Лиу, город Синди, деревня Таммисте, поселок Виртсу, город Курессааре и поселок Насва, поселок Кяйна, поселок Кыргессааре, город Кярдла, город Хаапсалу, деревня Клоогаранна, деревня Вяэна-Йыэсуу, район Хааберсти и поселок Табасалу (Тискре), город Таллинн (Пыхья-Таллинн, Кесклинн и Пирита), волость Виймси (поселок Хаабнеэме, деревня Леппнеэме, деревня Мийдуранна, деревня Принги, деревня Пюйнси, деревня Рандвере, деревня Рохунеэме, деревня Таммнеэме), поселок Кийза и деревня Майдла, поселок Раазику, город Маарду, город Пайде, деревни Неэме и Ихасалу, деревня Кабернеэме, город Тарту, деревня Аардлапалу, город Выру, деревня Кирумпяя, деревня Кясму, поселок Вызу, поселок Верги, город Кунда, город Нарва-Йыэсуу.