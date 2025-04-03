Обновленный список зон риска: узнайте, может ли ваш дом уйти под воду

В июне будут представлены обновленные карты зон риска наводнений и зон затопления, на которых будет показано, какие территории могут быть затоплены и каковы риски.

«Наводнения наносят ущерб во всем мире, от них не застрахована и Эстония. В начале года Тарту получил предупреждение первой степени о наводнении, когда река Эмайыги начала выходить из берегов. Прошлым летом на город обрушились сильнейшие за столетие дожди, которые на время превратили несколько улиц и районов в реки. Мы должны быть готовы к подобным ситуациям», - сказал министр инфраструктуры Кульдар Лейс.

Существует множество способов предотвратить наводнения и смягчить их последствия - от планирования до технических мероприятий. Самый эффективный и экономичный способ - учитывать природные условия при строительстве новых зданий. Это включает, например, выбор подходящего места и установление строительных требований, таких как более высокий первый этаж и более высокое расположение инженерных сетей.

Для смягчения последствий наводнений местные самоуправления, водоканалы и ассоциации местных властей во всех зонах риска могут обратиться за поддержкой в Центр экологических инвестиций.

При поддержке Европейского фонда регионального развития (ERDF) Центр экологических инвестиций может помочь построить дамбы и реконструировать канавы, а также восстановить водный режим на осушенных территориях, восстановить пруды, приобрести временные водные барьеры и провести мероприятия, необходимые для защиты систем водоснабжения, канализации и электроснабжения.