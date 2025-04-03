Президент США Дональд Трамп объявил о начале новой экономической эры, назвав сегодняшний день «Днем освобождения», и ввел минимальную пошлину в 10% на весь импорт. Ведущие банки Эстонии прокомментировали, как эти пошлины повлияют на нашу страну и мировую экономику в целом.

Выступая в Розовом саду Белого дома, Трамп заявил, что теперь начинается новая эпоха в экономике. Несмотря на то, что пошлина объявлена в размере 10%, на практике тарифы часто превышают эту цифру, что существенно повлияет на международную экономику.