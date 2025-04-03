ГАЛЕРЕЯ Миграция лягушек в самом разгаре: земноводным помогают туннели и волонтеры

Теплая погода вызвала раннее начало весенней миграции земноводных по всей Эстонии. Из-за этого автомобили, направляющиеся в столицу, вынуждены буквально объезжать лягушек, чтобы не оставить на дороге лишь мокрые пятна. Для благополучия лягушек рекомендуется по возможности избегать поездок в темное время суток и выбирать маршруты, не проходящие через места их миграции.