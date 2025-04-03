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ГАЛЕРЕЯ Миграция лягушек в самом разгаре: земноводным помогают туннели и волонтеры

Перевод: Каролина Вертяева

Теплая погода вызвала раннее начало весенней миграции земноводных по всей Эстонии. Из-за этого автомобили, направляющиеся в столицу, вынуждены буквально объезжать лягушек, чтобы не оставить на дороге лишь мокрые пятна. Для благополучия лягушек рекомендуется по возможности избегать поездок в темное время суток и выбирать маршруты, не проходящие через места их миграции.

По данным Эстонского фонда природы (ЭФП), начало миграции лягушек за последние годы стало происходить все раньше. В Тарту лягушки начали миграцию уже более недели назад. К началу апреля в Южной Эстонии некоторые виды земноводных уже успели отложить икру.

При содействии ЭФП и волонтеров в основных местах миграции организуются дежурства по помощи земноводным. Цель инициативы - безопасно переносить лягушек через дороги с интенсивным движением.

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