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Ушла из жизни ведущий государственный прокурор Мария Энтсик

Мария Энтсик.
Мария Энтсик. Фото: Taavi Sepp

Как сообщает Eesti Ekspress, в четверг на 46-м году жизни скончалась ведущий государственный прокурор Мария Энтсик.

Энтсик возглавляла второй обвинительный отдел прокуратуры, который занимается расследованием крупнейших коррупционных и экономических преступлений в Эстонии.

На пост ведущего государственного прокурора Энтсик была назначена в 2023 году по предложению тогдашних генерального прокурора Андреса Пармаса и министра юстиции Калле Ланета.

В числе значимых дел, которым Энтсик посвятила много лет, было расследование отмывания денег через банк Danske.

В 2023 году она также выступила в роли обвинителя в деле Danske, слушания по которому проходили в Харьюском окружном суде.

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