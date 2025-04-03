Ушла из жизни ведущий государственный прокурор Мария Энтсик

Энтсик возглавляла второй обвинительный отдел прокуратуры, который занимается расследованием крупнейших коррупционных и экономических преступлений в Эстонии.

На пост ведущего государственного прокурора Энтсик была назначена в 2023 году по предложению тогдашних генерального прокурора Андреса Пармаса и министра юстиции Калле Ланета.

В числе значимых дел, которым Энтсик посвятила много лет, было расследование отмывания денег через банк Danske.