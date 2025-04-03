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ФОТО Неожиданный пешеход: лось выбежал на дорогу и затруднил движение

В Мууга лось выбежал из леса на дорогу.
В Мууга лось выбежал из леса на дорогу. Фото: Postimees

В четверг утром, 3 апреля, в районе 7:30–8:00 на улице Алтметса-теэ в Мууга заметили лося, выбежавшего из леса.

Незваный лесной гость бегал по проезжей части и пешеходной дорожке, создавая помехи движению автомобилей и удивляя прохожих.

По словам очевидцев, лось метался с одной стороны дороги на другую.
По словам очевидцев, лось метался с одной стороны дороги на другую. Фото: Postimees

По словам очевидцев, лось выглядел растерянным - он метался с одной стороны дороги на другую. Хотя происшествие обошлось без ДТП, автомобилистам пришлось снижать скорость и быть предельно внимательными.

Животное вскоре скрылось в лесу, оставив на память о себе только видеокадры. Один из очевидцев поделился фотографиями, сделанными во время утренней встречи с лесным обитателем.

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