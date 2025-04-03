ФОТО Неожиданный пешеход: лось выбежал на дорогу и затруднил движение

В четверг утром, 3 апреля, в районе 7:30–8:00 на улице Алтметса-теэ в Мууга заметили лося, выбежавшего из леса.
Незваный лесной гость бегал по проезжей части и пешеходной дорожке, создавая помехи движению автомобилей и удивляя прохожих.
По словам очевидцев, лось выглядел растерянным - он метался с одной стороны дороги на другую. Хотя происшествие обошлось без ДТП, автомобилистам пришлось снижать скорость и быть предельно внимательными.
Животное вскоре скрылось в лесу, оставив на память о себе только видеокадры. Один из очевидцев поделился фотографиями, сделанными во время утренней встречи с лесным обитателем.