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Министерство климата о новом требовании для парковок: нам нужно пересмотреть его необходимость

Эстонский флаг рядом с суперминистерством.
Эстонский флаг рядом с суперминистерством. Фото: Erik Prozes

Заместитель канцлера Министерства климата по вопросам окружающей среды и экономики Иво Янисоо заявил, что государство должно рассмотреть, в какой форме закрепить в законе директиву Европейского Союза об энергоэффективности. Согласно этой директиве, к 2027 году половина парковочных мест у магазинов должна быть подготовлена для зарядки электромобилей (предварительно оборудована необходимыми кабелями).​

Газета Postimees написала во вторник, что торговые предприятия обеспокоены последствиями принятой в прошлом году директивы ЕС об энергоэффективности. Согласно ей, к 2027 году половина парковочных мест у магазинов должна быть подготовлена для зарядки электромобилей (оснащена необходимой кабельной инфраструктурой), однако неизвестно, будут ли эти кабели вообще когда-либо использованы на практике.

Хотя директива ЕС не является обязательной для прямого исполнения странами-членами, государства должны адаптировать её положения в своё национальное законодательство.

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