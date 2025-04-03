Министерство климата о новом требовании для парковок: нам нужно пересмотреть его необходимость

Газета Postimees написала во вторник, что торговые предприятия обеспокоены последствиями принятой в прошлом году директивы ЕС об энергоэффективности. Согласно ей, к 2027 году половина парковочных мест у магазинов должна быть подготовлена для зарядки электромобилей (оснащена необходимой кабельной инфраструктурой), однако неизвестно, будут ли эти кабели вообще когда-либо использованы на практике.