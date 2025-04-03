Медалист чемпионата мира Йоханнес Эрм перенес операцию на колене

Речь шла о правом колене. В целом, первоначальная оценка оказалась верной. 27-летний спортсмен действительно прошел операцию, но в значительной степени это было предосторожностью, и длительного периода восстановления не потребуется.

«Вчера, 2 апреля, я прошел операцию на мениске правого колена. По словам доктора Михкеля Мардны, операция прошла успешно, все прошло согласно плану, и по первоначальному прогнозу восстановление займет примерно месяц», - сказал Эрм.

По словам врача, процедура была необходима для того, чтобы продолжить заниматься спортом на устойчивом уровне и исключить риск ухудшения состояния в будущем. Повреждение, вероятно, произошло 19 марта, за три дня до чемпионата мира в Нанкине, во время тренировки по прыжкам в высоту.

«Участие в многоборье в Гёцисе (31 марта — 1 июня), которое планировалось как старт сезона, зависит от восстановления, и график соревнований будет уточняться по ходу дела. Я восстанавливаюсь после операции в Эстонии и пропущу сборы, запланированные на апрель. Приоритетом и основным фокусом остается чемпионат мира в Токио в сентябре», - добавил Эрм.