Предпринимательский счет: дополнительный доход и льготные налоговые условия

Выполнение работ виртуально и на платформах способствовало росту интереса к использованию предпринимательского счета, что также сопровождалось желанием людей обеспечить самих себя работой.

По словам руководителя по предоставлению услуг из отдела подоходного налога Рийны Рандвер-Сыэр, использование предпринимательского счета удобно прежде всего потому, что не надо волноваться за подачу бухгалтерских отчетов, ежемесячных деклараций и уплату налогов.

«Все это происходит автоматически на основании поступлений на предпринимательский счет. В 2025 году его использование стало еще выгоднее, чем ранее. Ставка налога 20 процентов действует в отношении доходов от 25 000 до 40 000 евро, полученных за календарный год; ранее она составляла 40 процентов», – сказала она.

По данным Налогово-таможенного департамента (НТД), более 30 000 предпринимательских счетов активно используется по состоянию на начало апреля. Сумма сделок, отраженных на этих предпринимательских счетах, превысила за первые три месяца этого года 13 миллионов евро, а в прошлом году - 50 миллионов евро.

Люди в возрасте от 21 года до 30 лет открыли наибольшее количество (более 10 000) действующих предпринимательских счетов. Возрастная группа от 31 года до 40 лет следует за ними (почти 8500 предпринимательских счетов). Пользователи от 41 до 50 лет находятся на третьем месте, у которых открыто более 5000 предпринимательских счетов.

Фото: Налогово-таможенный департамент.

Если сравнивать данные по регионам, то жители Харьюмаа, Тартумаа и Ида-Вирумаа пользуются предпринимательскими счетами активнее всех: почти 18 000, 3500 и 3000 соответственно.

Фото: Налогово-таможенный департамент.