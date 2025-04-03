Предпринимательский счет: дополнительный доход и льготные налоговые условия

Использование предпринимательского счета, как гибкой и удобной системы для уплаты налогов, набирает все большую популярность среди жителей Эстонии. Люди в возрасте от 21 года до 30 лет пользуются таким счетом активнее всех. Другие группы представлены также, причем его самому младшему владельцу три года, а старшему - 88 лет.
Выполнение работ виртуально и на платформах способствовало росту интереса к использованию предпринимательского счета, что также сопровождалось желанием людей обеспечить самих себя работой.
По словам руководителя по предоставлению услуг из отдела подоходного налога Рийны Рандвер-Сыэр, использование предпринимательского счета удобно прежде всего потому, что не надо волноваться за подачу бухгалтерских отчетов, ежемесячных деклараций и уплату налогов.
«Все это происходит автоматически на основании поступлений на предпринимательский счет. В 2025 году его использование стало еще выгоднее, чем ранее. Ставка налога 20 процентов действует в отношении доходов от 25 000 до 40 000 евро, полученных за календарный год; ранее она составляла 40 процентов», – сказала она.
По данным Налогово-таможенного департамента (НТД), более 30 000 предпринимательских счетов активно используется по состоянию на начало апреля. Сумма сделок, отраженных на этих предпринимательских счетах, превысила за первые три месяца этого года 13 миллионов евро, а в прошлом году - 50 миллионов евро.
Люди в возрасте от 21 года до 30 лет открыли наибольшее количество (более 10 000) действующих предпринимательских счетов. Возрастная группа от 31 года до 40 лет следует за ними (почти 8500 предпринимательских счетов). Пользователи от 41 до 50 лет находятся на третьем месте, у которых открыто более 5000 предпринимательских счетов.
Если сравнивать данные по регионам, то жители Харьюмаа, Тартумаа и Ида-Вирумаа пользуются предпринимательскими счетами активнее всех: почти 18 000, 3500 и 3000 соответственно.
Удовлетворенность клиентов, использующих предпринимательские счета, значительно повысилась за год. Индекс по удовлетворенности услугами составлял 55 процентов в 2023 году и уже 72 процента - в 2024.
«Клиенты отзываются, что использовать предпринимательский счет очень удобно и просто. Среди его пользователей можно выделить тех, которые дают частные уроки, в дополнение к своей основной работе предлагают косметические услуги, продают предметы декоративно-прикладного искусства или рукоделия», - заявила руководитель по предоставлению услуг Рийна Рандвер-Сыэр.
Предпринимательский счет предназначен, прежде всего, для людей, оказывающих другим частным лицам услуги, которые не влекут за собой прямые расходы. Он также подходит в случае получения дополнительного дохода для тех, кто продает людям или предприятиям услуги и товары, траты на материалы либо приобретение которых были незначительны, либо производит что-то сам.
Следовательно, предпринимательский счет подходит тому, кто оказывает услугу няни, садовника; присматривает за питомцем; выполняет ремонт или строительные работы; причем, этот человек либо не несет прямых расходов, либо их покрывает заказчик услуги. Дополнительные варианты и примеры использования предпринимательского счёта приведены на веб-сайте НТД.
Предпринимательский счет в начале 2025 года стало использовать еще выгоднее. Самое важное изменение - это льготная ставка налога в 20 процентов, которая действует в отношении доходов от 25 000 до 40 000 евро, полученных за календарный год.
Ставка налога с доходов, отраженных на предпринимательском счете пользователя, который присоединился ко II пенсионной ступени, увеличивается на выбранную им ставку платежа по обязательной накопительной пенсии (2%, 4% или 6%). Если сумма, переведенная на предпринимательский счет, является единственным источником дохода для человека, то на него ежемесячно должно поступать 2255 евро для того, чтобы получать медицинское страхование.