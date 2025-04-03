Загадочная авария на поле: три пьяных пассажира и ни одного водителя:

Накануне в Йыгевамаа на поле с дороги вылетел автомобиль Volvo, в котором находились три человека в состоянии алкогольного опьянения. Никто из них не признался, что был за рулем в момент аварии.
Инцидент произошел в волости Пыльтсамаа на пятом километре шоссе Мыхкюла–Эйствере.
Неустановленный водитель вылетел с проезжей части на поле в среду вечером около 19:20.
Все трое участников аварии, молодые люди в возрасте от 26 до 32 лет, уже знакомы полиции, поскольку ранее нарушали правила дорожного движения.
Все они имели признаки алкогольного опьянения и утверждали, что никто из них не управлял автомобилем в момент аварии.
Один из участников ДТП был госпитализирован. Проводится полицейское расследование.