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Загадочная авария на поле: три пьяных пассажира и ни одного водителя:

Volvo V70 (иллюстративное фото).
Volvo V70 (иллюстративное фото). Фото: Taavi Sepp

Накануне в Йыгевамаа на поле с дороги вылетел автомобиль Volvo, в котором находились три человека в состоянии алкогольного опьянения. Никто из них не признался, что был за рулем в момент аварии.

Инцидент произошел в волости Пыльтсамаа на пятом километре шоссе Мыхкюла–Эйствере.

Неустановленный водитель вылетел с проезжей части на поле в среду вечером около 19:20.

Все трое участников аварии, молодые люди в возрасте от 26 до 32 лет, уже знакомы полиции, поскольку ранее нарушали правила дорожного движения.

Все они имели признаки алкогольного опьянения и утверждали, что никто из них не управлял автомобилем в момент аварии.

Один из участников ДТП был госпитализирован. Проводится полицейское расследование.

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