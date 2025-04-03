Агрессивное поведение птиц стало проблемой для владельцев недвижимости

Каждую весну многие жильцы сталкиваются с острой проблемой: чайки и другие птицы выбирают крыши зданий в качестве места для гнездования. Это вызывает массу неудобств, например, агрессивные пернатые нередко нападают на людей и пачкают автомобили своими испражнениями. Жители и компании постоянно ищут безопасные способы отпугивания птиц, не нарушая при этом их период гнездования.
Руководитель спа-отеля Tervise и водного центра Tervise Paradiis Яан Ратник рассказал, что гнезда чаек и крачек на крышах создают серьезную проблему. По его словам, в период гнездования этих птиц практически невозможно выполнять какие-либо работы на крыше, поскольку атаки пернатых становятся слишком активными.