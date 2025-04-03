Чт, 3.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Агрессивное поведение птиц стало проблемой для владельцев недвижимости

Перевод: Каролина Вертяева
Гнезда чаек и крачек на крышах создают серьезную проблему для людей.
Гнезда чаек и крачек на крышах создают серьезную проблему для людей. Фото: Mailiis Ollino

Каждую весну многие жильцы сталкиваются с острой проблемой: чайки и другие птицы выбирают крыши зданий в качестве места для гнездования. Это вызывает массу неудобств, например, агрессивные пернатые нередко нападают на людей и пачкают автомобили своими испражнениями. Жители и компании постоянно ищут безопасные способы отпугивания птиц, не нарушая при этом их период гнездования.

Руководитель спа-отеля Tervise и водного центра Tervise Paradiis Яан Ратник рассказал, что гнезда чаек и крачек на крышах создают серьезную проблему. По его словам, в период гнездования этих птиц практически невозможно выполнять какие-либо работы на крыше, поскольку атаки пернатых становятся слишком активными.

Автомобили, припаркованные возле зданий, часто страдают от того, что птицы «бомбардируют» их своими экскрементами.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх