Delfi: Партия «​Отечество» стала объектом расследования из-за возможного незаконного финансирования

По информации Delfi, в рамках расследования фигурирует крупный спонсор партии «Отечество» Парвель Пруунсильд, а показания давали различные лица, связанные с партией, но не её руководство.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Кайри Кюнгас подтвердила, что Центральное уголовное полиция ведёт уголовное производство по факту возможного получения и передачи запрещённых пожертвований в крупных размерах. При этом она не стала ни подтверждать, ни опровергать название партии, фигурирующей в деле.

«Поскольку установление обстоятельств и сбор доказательств находятся на начальной стадии, в интересах установления истины в настоящее время невозможно раскрывать детали производства. На данный момент никому не предъявлено подозрение», - заявила она.

Расследование ведётся Бюро по коррупционным преступлениям Центрального уголовного управления под надзором окружной прокуратуры по экономическим и коррупционным преступлениям.

Генсек партии «Отечество» Андрес Метсоя в комментарии для СМИ заявил, что правоохранительные органы не связывались с партией, и в отношении партии никаких процессуальных действий не проводилось. «В связи с появившимися в СМИ утверждениями мы обращаемся в прокуратуру за разъяснениями»​, - добавил он.