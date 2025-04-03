Delfi: Партия «​Отечество» стала объектом расследования из-за возможного незаконного финансирования

По данным Delfi, партия «Отечество» находится в поле зрения Центрального уголовного управления и прокуратуры в связи с возможным незаконным финансированием.
По информации Delfi, в рамках расследования фигурирует крупный спонсор партии «Отечество» Парвель Пруунсильд, а показания давали различные лица, связанные с партией, но не её руководство.
Пресс-секретарь Генпрокуратуры Кайри Кюнгас подтвердила, что Центральное уголовное полиция ведёт уголовное производство по факту возможного получения и передачи запрещённых пожертвований в крупных размерах. При этом она не стала ни подтверждать, ни опровергать название партии, фигурирующей в деле.
«Поскольку установление обстоятельств и сбор доказательств находятся на начальной стадии, в интересах установления истины в настоящее время невозможно раскрывать детали производства. На данный момент никому не предъявлено подозрение», - заявила она.
Расследование ведётся Бюро по коррупционным преступлениям Центрального уголовного управления под надзором окружной прокуратуры по экономическим и коррупционным преступлениям.
Генсек партии «Отечество» Андрес Метсоя в комментарии для СМИ заявил, что правоохранительные органы не связывались с партией, и в отношении партии никаких процессуальных действий не проводилось. «В связи с появившимися в СМИ утверждениями мы обращаемся в прокуратуру за разъяснениями», - добавил он.
Напомним, что в середине февраля Тартуский уездный суд оправдал Пруунсильда и экс-вице-мэра Тарту Прийта Хумала («Отечество») по уголовному делу, связанному с продажей бывшего выставочного здания ERMi. Срок, до которого прокуратура должна решить, будет ли она обжаловать приговор, истекает 30 апреля.