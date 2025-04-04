Эстонская оборонная компания выбрала Испанию

До выхода на испанский рынок Milrem Robotics имела офисы в Эстонии, Финляндии, Швеции, Нидерландах, Польше и США. Компания известна беспилотными наземными машинами THeMIS и Multiscope, боевой беспилотной машиной Type-X и автономным комплектом МИФИК.

Помимо Херема, компания имеет в топ-менеджменте и других «тяжеловесов» оборонного сектора Эстонии. Так, в ноябре 2024 года к команде присоединился бывший канцлер Минобороны Кусти Сальм в качестве участника совета директоров.