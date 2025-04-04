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Эстонская оборонная компания выбрала Испанию

Эстонские оборонные компании направились на юг.
Эстонские оборонные компании направились на юг. Фото: dpa/picture-alliance

Эстонский разработчик робототехники и автономных систем Milrem Robotics, советником которого является экс-глава Сил обороны Эстонии, генерал Мартин Херем, начал работать в Испании с оборонной компанией Einsa. Это, в частности, позволит поставлять Вооруженным силам Испании беспилотные наземные машины THeMIS.

До выхода на испанский рынок Milrem Robotics имела офисы в Эстонии, Финляндии, Швеции, Нидерландах, Польше и США. Компания известна беспилотными наземными машинами THeMIS и Multiscope, боевой беспилотной машиной Type-X и автономным комплектом МИФИК.

Помимо Херема, компания имеет в топ-менеджменте и других «тяжеловесов» оборонного сектора Эстонии. Так, в ноябре 2024 года к команде присоединился бывший канцлер Минобороны Кусти Сальм в качестве участника совета директоров.

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