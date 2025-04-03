Где пенсии? Эстония вызвала на ковер временного поверенного в делах России

В ноте акцентируется внимание на том, что Россия не выполнила свои обязательства по соглашению о пенсионном обеспечении, заключенному между Эстонией и Россией в 2012 году. В результате около 4000 человек, проживающих в Эстонии и получающих российские пенсии, остались без выплат.

Министерство иностранных дел потребовало разъяснений по поводу причин задержки и информации о мерах, предпринимаемых для урегулирования ситуации, а также запросило дату, когда можно ожидать поступление выплат. Представитель министерства подтвердил, что Эстония не ставит препятствий для зачисления выплат на свои банковские счета.