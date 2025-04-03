Где пенсии? Эстония вызвала на ковер временного поверенного в делах России

Министерство иностранных дел Эстонии 3 апреля вызвало представителя посольства России, чтобы вручить дипломатическую ноту по поводу невыплаченных пенсий, которые Россия не перевела в первом квартале 2025 года.
В ноте акцентируется внимание на том, что Россия не выполнила свои обязательства по соглашению о пенсионном обеспечении, заключенному между Эстонией и Россией в 2012 году. В результате около 4000 человек, проживающих в Эстонии и получающих российские пенсии, остались без выплат.
Министерство иностранных дел потребовало разъяснений по поводу причин задержки и информации о мерах, предпринимаемых для урегулирования ситуации, а также запросило дату, когда можно ожидать поступление выплат. Представитель министерства подтвердил, что Эстония не ставит препятствий для зачисления выплат на свои банковские счета.
Департамент социального страхования сегодня также сообщил, что платежи из Пенсионного фонда РФ по-прежнему не поступили в Эстонию.