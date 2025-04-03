Полиция просит помощи: Владислав должен был вернуться в Эстонию из-за границы, но пропал без вести

1 апреля родственники сообщили полиции, что несколько дней не могут связаться с Владиславом, который находился за границей, но должен был вернуться в Ригу рейсом 29 марта вечером, а затем сделать пересадку и прибыть в Таллинн. Однако до сих пор мужчина не вернулся домой в Кохтла-Ярве, его телефон выключен, и семья не знает, где он находится.

Для выяснения маршрута движения мужчины полиция связалась как с его близкими, так и с коллегами из Латвии, однако последние не располагают никакой информацией о пропавшем. Поиски Владислава продолжаются, его фото, описание внешности и возможные места пребывания переданы патрульным полицейским.

Владислав ростом около 178 см, имеет худощавое телосложение. На нем, по всей вероятности, черный свитер и черное пальто до колен, а также черные туфли.