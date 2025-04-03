Полиция просит помощи: Владислав должен был вернуться в Эстонию из-за границы, но пропал без вести

Полиция просит помощи в установлении местонахождения Владислава, с которым его близкие не могут связаться с 29 марта.
1 апреля родственники сообщили полиции, что несколько дней не могут связаться с Владиславом, который находился за границей, но должен был вернуться в Ригу рейсом 29 марта вечером, а затем сделать пересадку и прибыть в Таллинн. Однако до сих пор мужчина не вернулся домой в Кохтла-Ярве, его телефон выключен, и семья не знает, где он находится.
Для выяснения маршрута движения мужчины полиция связалась как с его близкими, так и с коллегами из Латвии, однако последние не располагают никакой информацией о пропавшем. Поиски Владислава продолжаются, его фото, описание внешности и возможные места пребывания переданы патрульным полицейским.
Владислав ростом около 178 см, имеет худощавое телосложение. На нем, по всей вероятности, черный свитер и черное пальто до колен, а также черные туфли.
Полиция просит всех, кто знает местонахождение Владислава, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.