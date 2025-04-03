Вт, 8.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Пропавший за границей Владислав вернулся в Эстонию

Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 43-летнего Владислава, с которым его близкие не могли связаться с 29 марта.

1 апреля родственники сообщили полиции, что несколько дней не могут связаться с Владиславом, который находился за границей, но должен был вернуться в Ригу рейсом 29 марта вечером, а затем сделать пересадку и прибыть в Таллинн.

Для выяснения маршрута движения Владислава полиция связалась как с его близкими, так и с коллегами из Латвии, однако последние не располагали никакой информацией о пропавшем.

8 апреля полиция сообщила, что недавно им поступила информация, что Владислав вернулся в Эстонию и его видели в родных краях. Полиция проверила эту наводку и смогла самостоятельно связаться с пропавшим. Он действительно вернулся на родину, с ним все в порядке.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх