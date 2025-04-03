Пропавший за границей Владислав вернулся в Эстонию

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 43-летнего Владислава, с которым его близкие не могли связаться с 29 марта.
1 апреля родственники сообщили полиции, что несколько дней не могут связаться с Владиславом, который находился за границей, но должен был вернуться в Ригу рейсом 29 марта вечером, а затем сделать пересадку и прибыть в Таллинн.
Для выяснения маршрута движения Владислава полиция связалась как с его близкими, так и с коллегами из Латвии, однако последние не располагали никакой информацией о пропавшем.
8 апреля полиция сообщила, что недавно им поступила информация, что Владислав вернулся в Эстонию и его видели в родных краях. Полиция проверила эту наводку и смогла самостоятельно связаться с пропавшим. Он действительно вернулся на родину, с ним все в порядке.