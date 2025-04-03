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«СЕЗОН ОТКРЫТ» Мотоциклист врезался в легковушку на виадуке: есть пострадавший

Авария на виадуке в Тарту, где произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля.
Авария на виадуке в Тарту, где произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. Фото: Facebook

В четверг, около 15:30, в Центр тревоги поступило сообщение о дорожной аварии на виадуке в Тарту, где произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. 

Происшествие случилось на участке дороги, ведущем от торгового центра Lõunakeskus в направлении Выру, где столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.

Мотоциклист был в защитной экипировке. На месте происшествия его передали медикам. По словам очевидца, он повредил руку.

Пользователи в комментариях под новостью в Facebook отмечают, что с потеплением «открылся сезон мотоциклистов», а вместе с ним - и аварии с их участием.

Официальные причины и детали инцидента пока устанавливаются.

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