«СЕЗОН ОТКРЫТ» Мотоциклист врезался в легковушку на виадуке: есть пострадавший

Происшествие случилось на участке дороги, ведущем от торгового центра Lõunakeskus в направлении Выру, где столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.

Мотоциклист был в защитной экипировке. На месте происшествия его передали медикам. По словам очевидца, он повредил руку.

Пользователи в комментариях под новостью в Facebook отмечают, что с потеплением «открылся сезон мотоциклистов», а вместе с ним - и аварии с их участием.