«СЕЗОН ОТКРЫТ» Мотоциклист врезался в легковушку на виадуке: есть пострадавший

В четверг, около 15:30, в Центр тревоги поступило сообщение о дорожной аварии на виадуке в Тарту, где произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля.
Происшествие случилось на участке дороги, ведущем от торгового центра Lõunakeskus в направлении Выру, где столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.
Мотоциклист был в защитной экипировке. На месте происшествия его передали медикам. По словам очевидца, он повредил руку.
Пользователи в комментариях под новостью в Facebook отмечают, что с потеплением «открылся сезон мотоциклистов», а вместе с ним - и аварии с их участием.
Официальные причины и детали инцидента пока устанавливаются.