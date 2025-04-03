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Банк Эстонии: торговая война замедлит экономический рост страны примерно на полпроцента

Банк Эстонии. Иллюстративное фото.
Банк Эстонии. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Langovits

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере не менее 10% на все товары, ввозимые в страну из-за рубежа. Для многих стран были установлены повышенные пошлины, в том числе для Китая - 34%, а для государств-членов ЕС - 20%. Банк Эстонии прокомментировал, какое влияние это окажет на Эстонию, Евросоюз и на сами США.

Трамп также подтвердил, что он вводит тариф в 25% на импорт в США любых автомобилей. Еще до выступления президента указ о введении этих пошлин был опубликован в федеральном регистре США.

По словам экономиста Банка Эстонии Расмуса Каттая, прямое воздействие американских пошлин на Эстонию невелико, поскольку лишь три процента от добавленной стоимости всего производства связано с экспортом на американский рынок.

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