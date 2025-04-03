В окончательном решении Верховного суда Латвии черным по белому указано, что Треуде предстоит провести три года и три месяца в тюрьме за участие в многомиллионном мошенничестве.

Как утверждает сам Треуде, он был членом правления проблемной компании, однако не участвовал в ее фактическом управлении, поэтому с решением суда не согласен.

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Треуде работал много лет директором по маркетингу компании Starman, предоставлявшей интернет- и телеуслуги, но в 2009 году решил стать предпринимателем и активным инвестором.

Тогда он заявил, что видит много возможностей в текущей бизнес-среде, так как многие хорошие идеи сталкиваются с проблемами финансирования.

«Малые и средние компании в Эстонии не обладают нужными навыками для поиска финансирования. А для крупных консалтинговых компаний такие проекты слишком мелкие», - объяснил бизнесмен.

В 2016 году Starman был куплен компанией Elisa, и бренд исчез с рынка. Цена покупки составила 151 миллион евро.

Стратегической целью Elisa было расширение и укрепление позиций на домашних рынках.