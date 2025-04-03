Почти 4000 пенсионеров остаются без денег: Пенсионный фонд РФ до сих пор не перевел средства в Эстонию

В соответствии с договором между Эстонской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, Департамент социального страхования ежеквартально выплачивает пенсии примерно 5400 проживающим в России пенсионерам, которые имеют право на эстонскую пенсию. В рамках того же договора Россия должна переводить средства в Эстонию для выплаты пенсий примерно 4000 российским пенсионерам, проживающим в Эстонии.

Эстония выполнила все свои договорные обязательства. Список пенсионеров и суммы выплат за первый квартал 2025 года были переданы российской стороне, а 28 февраля российское ведомство подтвердило их получение. Но по состоянию на 3 апреля 2025 года, Пенсионный фонд РФ все еще не перевел средства в Эстонию.

Согласно договору Эстония выплачивает пенсии только после поступления денег из России. Средства должны переводиться ежеквартально, не позднее 25-го числа второго месяца квартала, но в этот раз они так и не поступили. С эстонской стороны препятствий для перевода денег нет, все платежные каналы открыты.

Эстония не может взять на себя обязательства России по этим выплатам. Как только деньги и список получателей поступят, выплаты будут произведены незамедлительно.

Проживающие в Эстонии российские пенсионеры, для которых задержка выплат создает серьезные финансовые трудности, могут при необходимости обратиться за прожиточным пособием в местное самоуправление.