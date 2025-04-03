В центре Амстердама взорвался автомобиль

Полиция перекрыла центральную площадь столицы Нидерландов после взрыва автомобиля.

На фото в социальных сетях видно, как в юго-восточном углу знаменитой площади горит маленький красный автомобиль, а пожарные и скорая помощь работают на месте происшествия.

«Кадры с камер показывают, что пожар на площади Дам был вызван взрывом автомобиля», - сообщает полиция на своей странице в социальной сети X.

«В данный момент рядом с автомобилем много людей, но, насколько нам известно, никто из очевидцев не пострадал», - говорится в заявлении полиции Амстердама.

Предполагается, что автомобиль поджег его владелец, который сам и пострадал в ходе инцидента.

На прошлой неделе в центре Амстердама житель Украины ранил ножом пятерых случайных прохожих.

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