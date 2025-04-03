В центре Амстердама взорвался автомобиль

Сегодня на площади Дам в центре Амстердама произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадал водитель, сообщает полиция.
Полиция перекрыла центральную площадь столицы Нидерландов после взрыва автомобиля.
На фото в социальных сетях видно, как в юго-восточном углу знаменитой площади горит маленький красный автомобиль, а пожарные и скорая помощь работают на месте происшествия.
«Кадры с камер показывают, что пожар на площади Дам был вызван взрывом автомобиля», - сообщает полиция на своей странице в социальной сети X.
«В данный момент рядом с автомобилем много людей, но, насколько нам известно, никто из очевидцев не пострадал», - говорится в заявлении полиции Амстердама.
Предполагается, что автомобиль поджег его владелец, который сам и пострадал в ходе инцидента.
На прошлой неделе в центре Амстердама житель Украины ранил ножом пятерых случайных прохожих.
30-летний подозреваемый из Донецка был арестован на срок не менее восьми недель.
Ему предъявлены обвинения в пяти покушениях на убийство, совершенных по террористическим мотивам.