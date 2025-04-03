Распространение ящура в Европе остается на высоком уровне

В Центральной Европе зафиксировано девять очагов заражения, в которых было или будет уничтожено более 14 000 голов крупного рогатого скота. По информации Департамента, эстонские животноводы должны строго соблюдать все меры биобезопасности и убедиться, что каждый, кто посещает ферму, делает это безопасно. При этом риск распространения заболевания на территории Эстонии в настоящее время оценивается как низкий.