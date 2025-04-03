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Распространение ящура в Европе остается на высоком уровне

В конце марта и начале апреля новые случаи заболевания были зарегистрированы в Венгрии и Словакии.
В конце марта и начале апреля новые случаи заболевания были зарегистрированы в Венгрии и Словакии. Фото: Dmitri Kotjuh

Департамент сельского хозяйства и продовольствия сообщает, что распространение ящура в Европе не идет на спад: заболевание выявлено в Словакии недалеко от границы с Австрией, а также в Венгрии - в фермах, расположенных между двумя ранее зарегистрированными очагами.

В Центральной Европе зафиксировано девять очагов заражения, в которых было или будет уничтожено более 14 000 голов крупного рогатого скота. По информации Департамента, эстонские животноводы должны строго соблюдать все меры биобезопасности и убедиться, что каждый, кто посещает ферму, делает это безопасно. При этом риск распространения заболевания на территории Эстонии в настоящее время оценивается как низкий.

По словам руководителя отдела здоровья и благополучия животных PTA Олева Калда, как Словакия, так и Венгрия прилагают значительные усилия для сдерживания распространения ящура. «Обе страны ввели жесткие меры, которые, безусловно, доставляют местным жителям неудобства. Тем не менее, все ограничения необходимы, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни», - отметил Калда.

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