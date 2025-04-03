Галерея Жители Латвии заночевали прямо в торговом зале IKEA

2 апреля 35 человек провели ночь в магазине IKEA в Риге. Среди участников ночевки были посол Швеции в Латвии Карин Хёглунд, автор кулинарных книг Зане Гревиня, телеведущая Кристине Вирсните, активист по правам человека и драг-квин Ройс Роджерс, а также другие создатели цифрового контента и члены клуба IKEA Family, пишет Rus.Tvnet.
Во время этого мероприятия участники узнали не только о принципах здорового сна, но и том, как к ночному отдыху, согласно результатам глобального исследования о сне, относятся жители Латвии.
«В современном мире с его стремительным ритмом жизни крепкий ночной сон порой кажется недостижимой мечтой, однако есть шесть простых способов улучшить его качество, которые многим людям доступны уже сейчас. Во время ночевки участники смогли узнать и на собственном опыте убедиться в том, что главным фактором, влияющим на качество сна, является правильная организация пространства. Шесть основных условий хорошего сна - порядок, комфорт, освещение, температура, воздух и звук», - говорит руководитель IKEA в Латвии Петерис Гринбергс.
«Ночевка в IKEA стала фантастическим приключением. Мы все должны чаще говорить "да!" таким крутым идеям и тогда будем получать массу удовольствия. Мероприятие действительно принесло много радости и стало воплощением детской мечты. Думаю, многие в детстве представляли, как это - переночевать в магазине, что там происходит, когда никого нет, и оживает ли все вокруг. Кроме того, в самом конце вечера мы исполнили еще одну детскую мечту - встретились с нашим любимым персонажем Миедзиньшем», - рассказывает телеведущая и создатель контента Кристине Вирсните.
Галерея: Ночевка в IKEA
Кристине подчеркивает, что сон для нее очень важен и за последний год, следуя рекомендациям эксперта по сну, ей удалось улучшить свои привычки. «На основе советов специалиста я составила собственный план сна. Мне приходится совмещать учебу, работу и семейную жизнь, а также я стремлюсь к реализации личных целей, поэтому найти время для всего - непростая задача. Но благодаря тому, что я пересмотрела свои привычки, я больше не учусь поздно вечером и, как правило, ложусь спать около 22:00-23:00, поэтому чувствую себя выспавшейся и отдохнувшей, а моя жизнь стала лучше, здоровее и легче», - рассказывает Вирсните.
Кулинарный блогер и автор кулинарных книг Зане Гревиня, делясь впечатлениями, подчеркивает, что ей очень понравилась ночевка в магазине и она с радостью повторила бы этот опыт. Это уникальное приключение, которое хочется переживать снова и снова. Для Зане важно не только качество сна, но и его продолжительность. Она придерживается принципа, что хороший день начинается еще с предыдущего вечера. «Не всегда это удается, но я стараюсь провести последний час в спокойной обстановке, готовясь ко сну, а не засиживаясь за работой допоздна и ложась спать сразу после ее завершения. Я уверена, что мы все можем что-то улучшить в своем режиме и привычках отхода ко сну. В моем случае это сокращение времени перед синими экранами - отказ от использования смарт-устройств, когда я готовлюсь ко сну. Также не стоит читать книги в постели, ведь не только синий свет, но и переизбыток информации может помешать засыпанию», - отмечает Зане Гревиня.
Во время мероприятия дизайнер интерьеров IKEA и эксперт по сну Наталия Берзиня рассказала участникам ночевки о том, как жители Латвии оценивают свой сон в контексте глобального исследования, о шести самых необходимых факторах здорового сна и способах, как улучшить условия для ночного отдыха у себя дома.
10 практических советов для хорошего сна:
- Соблюдайте режим: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, даже по выходным.
- Больше естественного света: проводите больше времени при дневном свете в течение дня, чтобы регулировать биоритмы.
- Создайте уютное пространство для сна: наведите в комнате порядок, используйте комфортное постельное белье и приглушенное освещение.
- Расслабьте разум: практикуйте дыхательные упражнения или медитацию перед сном.
- Формируйте полезные привычки: введите вечерние ритуалы, например, принимайте теплую ванну, которая поможет организму настроиться на сон.
- Избегайте экранов телефона и других устройств: вместо использования гаджетов перед сном слушайте аудиокниги или подкасты.
- Следите за питанием: избегайте тяжелой пищи, кофеина и алкоголя перед сном.
- Будьте активны в течение дня: регулярные физические нагрузки способствуют крепкому сну.
- Не создавайте для себя стресса: сосредоточьтесь на расслаблении, а не на том, чтобы идеально соблюсти все критерии хорошего сна.
- Хороший сон в долгосрочной, а не в краткосрочной перспективе: старайтесь выстраивать режим так, чтобы в целом чувствовать себя отдохнувшими, и не переживайте, если не удается идеально соблюдать все условия для хорошего сна каждый вечер.