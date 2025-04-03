Венгрия объявила о выходе из МУС во время визита Нетаньяху, объявленного в розыск

О решении выйти из-под юрисдикции МУС правительство Венгрии объявило на фоне визита в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ноябре 2024 года МУС выдал ордер на его арест.
В четверг, 3 апреля, в Будапешт с официальным визитом приехал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Венгрия — член Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года. Спустя несколько часов после приезда Нетаньяху администрация премьер-министра Венгрии Виктора Орбана объявила о выходе из МУС.
«Венгрия выйдет из Международного уголовного суда, — заявил глава администрации Орбана Гергей Гуяш. — Правительство начнет процедуру выхода в четверг, следуя конституционным и международным правовым рамкам».
Сам Орбан объяснил это тем, что суд стал «политизированным, как то показало его решение об Израиле».
Работу МУС и членство в нем регулирует Римский статут. Согласно статье 127, если государство хочет выйти из-под юрисдикции МУС, оно должно письменно уведомить об этом генерального секретаря ООН. Выход вступит в силу через год после этого, если в уведомлении не прописана более поздняя дата.
При этом государство, покинувшее МУС, не освобождается от обязательств, которые были на него возложены, пока оно было членом. Это включает и обязательство сотрудничать с судом.
При чем тут Нетаньяху?
21 ноября 2024 года МУС выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.
Их подозревают в преступлениях против человечности и военных преступлениях в период как минимум с 8 октября 2023 года (день после атаки ХАМАС на Израиль, в результате которой погибли 1200 человек) до 20 мая 2024 года (в этот день обвинение подало ходатайство о выдаче ордеров на арест).
МУС полагает, что Нетаньяху и Галант «намеренно и сознательно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания, включая продовольствие, воду, лекарства и медицинские принадлежности, а также топливо и электричество».
В Израиле решение суда назвали «антисемитским» и заявили, что МУС потерял легитимность, выдав ордеры на арест демократически избранного лидера страны, которая пользуется правом на самооборону.
На следующий день после того, как МУС выдал ордер на арест Нетаньяху, Виктор Орбан пригласил израильского политика в Венгрию.
Орбан последовательно поддерживает Нетаньяху и политику Израиля, и Будапешт не раз блокировал критику Израиля на уровне Евросоюза.
Еще когда обвинение только попросило МУС выдать ордер на арест Нетаньяху, Орбан назвал эту идею «абсурдной и стыдной». Само решение суда премьер-министр Венгрии счел «наглым, циничным и неприемлемым».
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В феврале 2025 года, когда президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении МУС, Орбан выразил желание выйти из Римского статута.
«Настало время пересмотреть, что мы делаем в международной организации, которая находится под санкциями США!» — прокомментировал он новость об указе Трампа.
А как же Путин?
Венгрия — первая страна из ратифицировавших Римский статут и первая в Евросоюзе, которую Нетаньяху посетил после того, как МУС выдал ордер на его арест.
Но это не первый случай, когда лидер государства, которого МУС хочет арестовать, посещает страну, признающую юрисдикцию суда.
В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин приехал в Монголию. МУС выдал ордер на его арест в марте 2023 года, и больше года Путин не посещал страны, признающие юрисдикцию суда. Так, он не поехал на саммит БРИКС 2023 года в ЮАР.
МУС в ответ официально признал, что Монголия нарушила Римский статут, отказавшись арестовывать Путина. Вопрос о дальнейших действиях был передан в Ассамблею государств-членов МУС «ввиду серьезности отказа Монголии».
Однако какие последствия могут ожидать Монголию, неизвестно: механизмов заставить государство выполнять обязательства у суда нет.
Вслед за Бурунди и Филиппинами
Римский статут был принят ООН в 1998 году и вступил в силу в 2002 году. Венгрия вошла в число стран, подписавших и ратифицировавших договор с самого начала.
США, Россия, Китай и ряд других стран так и не признали юрисдикцию МУС.
Всего две страны, ратифицировавшие Римский статут, затем вышли из МУС — Бурунди и Филиппины.
Бурунди завершила процесс выхода в 2017 году, после того, как МУС начал расследование преступлений против человечности в отношении правительства страны.
Филиппины вышли из-под юрисдикции МУС в 2019 году, когда президентом страны был Родриго Дутерте. В то время суд расследовал возможные преступления, совершенные Дутерте на его посту в рамках жесткой борьбы с наркоторговлей. В начале 2025 года Дутерте был арестован на Филиппинах и передан в Гаагу.
Если Венгрия выйдет из МУС, то станет первой страной, сделавшей это в отсутствие обвинений или расследований против ее лидеров.