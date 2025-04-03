Венгрия объявила о выходе из МУС во время визита Нетаньяху, объявленного в розыск

В четверг, 3 апреля, в Будапешт с официальным визитом приехал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Венгрия — член Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года. Спустя несколько часов после приезда Нетаньяху администрация премьер-министра Венгрии Виктора Орбана объявила о выходе из МУС.

«Венгрия выйдет из Международного уголовного суда, — заявил глава администрации Орбана Гергей Гуяш. — Правительство начнет процедуру выхода в четверг, следуя конституционным и международным правовым рамкам».

Сам Орбан объяснил это тем, что суд стал «политизированным, как то показало его решение об Израиле».

Работу МУС и членство в нем регулирует Римский статут. Согласно статье 127, если государство хочет выйти из-под юрисдикции МУС, оно должно письменно уведомить об этом генерального секретаря ООН. Выход вступит в силу через год после этого, если в уведомлении не прописана более поздняя дата.

При этом государство, покинувшее МУС, не освобождается от обязательств, которые были на него возложены, пока оно было членом. Это включает и обязательство сотрудничать с судом.

При чем тут Нетаньяху?

21 ноября 2024 года МУС выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.