Эксперт: переход на эстоноязычное образование в Таллинне идет по плану

«Одной из опор эстоноязычного Таллинна является качественное образование на государственном языке. 1 сентября начнется второй учебный год, в ходе которого 20 школ, ранее частично преподававших на иностранном языке, переходят на обучение на эстонском. Это означает, что в начальных классах обучение на иностранном языке останется только в 3-м классе, а в основной школе - с 6 по 9 классы. Полностью эстоноязычная система образования будет реализована в Таллинне и по всей Эстонии к 2029 году, когда учащиеся, начавшие обучение в 4-м классе в прошлом году, дойдут до 9-го класса», - прокомментировала решение горсобрания Рийна Сольман.

Она добавила: «Обеспечивая всех детей качественным образованием на эстонском языке, мы даем им равные возможности для будущего. В то же время мы сохраняем русскоязычных по происхождению молодых людей в информационном пространстве Эстонии. В условиях нынешнего непростого времени это важный шаг с точки зрения национальной безопасности».

Решение городского собрания также закрепляет языковые требования к учителям, работающим в переходных школах. На сегодняшний день около двух третей сотрудников, связанных с учебным процессом - 1052 человека - уже достигли уровня C1, необходимого для преподавания на эстонском языке. Однако у 111 человек пока нет даже уровня B2.

По словам члена комиссии по образованию и культуре городского собрания, эксперта Марта Раннута, переход на обучение на эстонском языке не будет сдерживаться из-за учителей.