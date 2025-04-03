Проблема нехватки мусорных урн в Таллинне будет решена не раньше мая

Осенью вице-мэр Пеэтер-Пяртель Пере сообщил, что весной вместо мусорных урн, которые крепились на столбах, будут установлены новые урны, однако пока их не видно.

«В ближайшее время, вероятно, в мае, по всему городу начнется установка новых урн. В 2024 и 2025 годах мы получили от районных управ информацию о потребности в мусорных урнах и другой городской мебели, и в 2024 году были установлены первые урны», - сказал руководитель отдела охраны городской среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Эркки Вахеоя.