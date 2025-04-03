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ФОТО Столкновение трех грузовиков на шоссе Таллинн-Пярну: движение парализовано, есть пострадавшие

На шоссе Таллинн-Пярну произошла авария.
На шоссе Таллинн-Пярну произошла авария. Фото: Erakogu

На шоссе Таллинн-Пярну произошла авария, которая закрыла дорогу для движения. 

Инцидент случился в районе 18:00. В результате ДТП пострадали несколько человек.

Пострадавших уже доставляют в больницу на скорой помощи. Из-за утечки масла на место прибыли спасатели с необходимым оборудованием.

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