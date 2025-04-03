ФОТО Столкновение трех грузовиков на шоссе Таллинн-Пярну: движение парализовано, есть пострадавшие

Rus.Postimees.ee112Для подписчиковФОТО ⟩ Столкновение трех грузовиков на шоссе Таллинн-Пярну: движение парализовано, есть пострадавшиеСирле Маттжурналист3 апреля 2025, 18:38На шоссе Таллинн-Пярну произошла авария. Фото: ErakoguНа шоссе Таллинн-Пярну произошла авария, которая закрыла дорогу для движения. Инцидент случился в районе 18:00. В результате ДТП пострадали несколько человек.Пострадавших уже доставляют в больницу на скорой помощи. Из-за утечки масла на место прибыли спасатели с необходимым оборудованием.КомментарииКлючевые слова ДТПинцидентстолкновениеТаллинн-Пярну