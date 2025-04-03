Чт, 3.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Больше не нужно делать фото: электросамокаты Bolt теперь можно оставлять на специальных станциях

Перевод: Каролина Вертяева
Одна зарядная станция установлена ​​рядом с торговым центром Tasku.
Одна зарядная станция установлена ​​рядом с торговым центром Tasku. Фото: Kristjan Teedema

Теперь в Тарту, как и в Таллинне, пользователи Bolt могут завершать поездку, просто поставив электросамокат в специальную зарядную док-станцию. Это значит, что фотографировать припаркованный самокат больше не нужно - поездка завершается автоматически. В ближайшее время в городе появится одиннадцать таких станций.

Инициатива установить зарядные станции исходила как от Bolt, так и от городской управы. Цель - уменьшить беспорядочную парковку и избежать ситуаций, когда самокаты мешают прохожим и другим участникам движения.

По словам главы подразделения электросамокатов Bolt Карла Апсолона, это самое удобное решение для парковки. «Теперь все проще: достаточно вставить самокат в станцию - и поездка завершена. Больше не нужно тратить время на фото», - отметил он.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх