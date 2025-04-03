Больше не нужно делать фото: электросамокаты Bolt теперь можно оставлять на специальных станциях

Теперь в Тарту, как и в Таллинне, пользователи Bolt могут завершать поездку, просто поставив электросамокат в специальную зарядную док-станцию. Это значит, что фотографировать припаркованный самокат больше не нужно - поездка завершается автоматически. В ближайшее время в городе появится одиннадцать таких станций.
Инициатива установить зарядные станции исходила как от Bolt, так и от городской управы. Цель - уменьшить беспорядочную парковку и избежать ситуаций, когда самокаты мешают прохожим и другим участникам движения.