Больше не нужно делать фото: электросамокаты Bolt теперь можно оставлять на специальных станциях

Теперь в Тарту, как и в Таллинне, пользователи Bolt могут завершать поездку, просто поставив электросамокат в специальную зарядную док-станцию. Это значит, что фотографировать припаркованный самокат больше не нужно - поездка завершается автоматически. В ближайшее время в городе появится одиннадцать таких станций.