Согласно свежему сравнению потребительских корзин от Postimees , за месяц изменились как владельцы самой дешевой, так и самой дорогой корзины, однако разница в общей стоимости продуктов остается практически неизменной.

Если в начале марта разница между самой дешевой и самой дорогой корзиной составляла 7,23 евро, то спустя месяц она выросла всего на пять центов и достигла 7,28 евро.

В марте самая дорогая продуктовая корзина получилась в магазине Selver, однако в апреле ситуация изменилась - теперь лидер по дороговизне - Rimi, который месяц назад занимал лишь четвертое место. За месяц стоимость корзины в Rimi увеличилась на 1,52 евро - с 65,05 до 66,57 евро. Одной из причин такого роста может быть творог, который в Rimi стоит более чем на два евро дороже, чем у конкурентов.