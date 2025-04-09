Села вечером в машину и исчезла: разгадка убийства жительницы Таллинна на тропе здоровья

В 25-м выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие София Солдатенко и Екатерина Чернова расскажут об убийстве жительницы Таллинна на тропе здоровье. Как оказалось, убийца был ей хорошо знаком.
В семь часов утра 3 декабря 2021 года в Центр тревоги поступило тревожное сообщение: на тропе здоровья в таллиннском районе Нымме найдено тело женщины со следами насильственной смерти. Труп нашла местная жительница, которая утром вышла на прогулку с собакой.
Убитой оказалась 46-летняя женщина, обозначенная в судебном деле инициалами Г.С. Мы будем называть ее Галиной.
На теле жертвы были следы насилия, лицо было залито кровью, на голове были раны
Согласно протоколу осмотра места происшествия, на теле жертвы были следы насилия, лицо было залито кровью, на голове были раны. Недалеко от места, где лежало тело, на снегу остались следы от шин, а также пластиковая бутылка из-под лимонада, пачка от сигарет и очки. На обочине дороги, напротив тела валялась пустая стеклянная бутылка из-под ликера. Вдали от тела, у моста, на земле лежали окурки сигарет двух разных марок.
Оперативники восстановили последние часы жизни Галины. Вечером 2 декабря она со со своей соседкой отправилась в магазин за продуктами.
«Мы вместе пошли в магазин, купили мандарины и сахар. Она еще хотела сварить варенье», - рассказала соседка. В последний раз она видела Галину около десяти часов вечера, когда они разошлись по домам.
На следующий день на пороге квартиры соседки появился спутник жизни Галины, который искал ее. Он рассказал, что дома остались ее сумочка и документы. Сама же Галина пропала, а ее мобильный телефон был выключен.
В день исчезновения, незадолго до полуночи, Галина села в машину парня ее дочери
Спутник жизни потом расскажет: «Сначала я подумал, что она пошла к знакомым. Я обзвонил ее друзей». Затем он позвонил дочери Галины - Анне-Марии. «Она сказала, что ночью мать была с ней и ее парнем Андресом, но потом они ее потеряли».
Оперативники установили, что в день исчезновения, незадолго до полуночи, Галина села в машину Андреса, где также была ее дочь Анна-Мария. После этого ее живой больше никто не видел.
О том, что случилось в ту роковую ночь, почему Галина была жестоко убита на тропе здоровья и какие страшные тайны прошлого матери и дочери всплыли в ходе расследования, слушайте в 25-м выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: публикации в СМИ, судебные дела.
Озвучивали: Анита Авакова, Вера Копти, Павел Соболев, Ева Ойжинская, Иван Скрябин, Анастасия Тидо.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.