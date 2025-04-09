Села вечером в машину и исчезла: разгадка убийства жительницы Таллинна на тропе здоровья

В день исчезновения, незадолго до полуночи, Галина села в машину парня ее дочери

Спутник жизни потом расскажет: «Сначала я подумал, что она пошла к знакомым. Я обзвонил ее друзей». Затем он позвонил дочери Галины - Анне-Марии. «Она сказала, что ночью мать была с ней и ее парнем Андресом, но потом они ее потеряли».

Оперативники установили, что в день исчезновения, незадолго до полуночи, Галина села в машину Андреса, где также была ее дочь Анна-Мария. После этого ее живой больше никто не видел.

О том, что случилось в ту роковую ночь, почему Галина была жестоко убита на тропе здоровья и какие страшные тайны прошлого матери и дочери всплыли в ходе расследования, слушайте в 25-м выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».

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Выпуск подготовлен на основе материалов: публикации в СМИ, судебные дела.