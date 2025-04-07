- Сирены сработают в 22 городах
- Планом охвачено 55 городов
- Сигнал прозвучит трижды
Спасатели готовятся к тестированию системы сирен по всей Эстонии. Сколько каналов оповещения населения об опасности будет задействовано? Как действовать, когда слышишь сирену?
На вопросы Rus.Postimees ответил в студии руководитель отдела готовности к кризисам Спасательного департамента Эркки Пыльд.
Выдержки из беседы:
– Из каких этапов состоит кампания по оповещению населения об опасности?
– Спасательный департамент запускает в середине апреля большую информационную кампанию. В частности, вдоль дорог и на улицах будут размещены билборды с наружной рекламой. Информация также появится в соцсетях и СМИ.
Это даст наглядное представление о том, как происходит оповещение населения в разных опасных ситуациях. Наша цель – достучаться до людей, чтобы людям стало понятнее, как действовать в кризисных ситуациях.
В середине мая в ходе военных учений Siil пройдет тестирование сирен по всей Эстонии. Будут также проверены E-Alarm и другие способы оповещения. На данный момент система сирен установлена в 22 городах страны.
– В середине мая сразу по всей Эстонии зазвучат сирены?
– Именно так! Это будет кульминационным моментом учений: звук сирены услышит практически каждый житель страны.
Пугаться не стоит! Практически сразу же мы отправим смс-оповещение об учебной тревоге. В нем уточним, что никаких экстренных шагов предпринимать не нужно.
При этом нужно понимать, что работающие сирены – это самый действенный способ достучаться до населения. Как только раздадутся гудки, если речь не идет об учениях, следует немедленно зайти внутрь помещений или спуститься в укрытия. И только потом можно начинать изучать информацию, почему включились сирены.
– Зачем решено включить сразу все установленные на данный момент сирены?
– Мы хотим проверить, насколько хорошо выстроена система сирен и слаженно ли она работает. Протестируем всё в реальной жизни.
Население получит наглядное представление о сигналах сирены. Это очень неприятный звук – особенно, когда слышишь его впервые. В течение минуты идет громкий гудок, затем – 30-секундная пауза и снова целую минуту звучит сирена. И так три цикла подряд.
На сегодня сирены установлены в 22 городах Эстонии – именно там, где сосредоточено больше всего людей. Смс-оповещения об угрозе получат жители всей Эстонии – даже на отдаленных хуторах. В тексте будет указано, что это учебная тревога.
Одновременно будут тестироваться радио- и телеканалы, через которые сообщается о возникшей угрозе. В этот же день проверим E-Alarm и другие звенья системы оповещения.
Со временем сиренами будет покрыто 55 городов Эстонии. Широта покрытия зависит от возможностей госбюджета.
– Что нового в рассылке смс-оповещений о возникших угрозах?
– В апреле система обновилась. Если раньше, когда случился пожар на улице Суур-Сыямяэ, мы отправляли смс-оповещения каждому получателю на трех языках одновременно, то теперь система будет рассылать смс автоматически только на одном языке.
Адресаты получат сообщения на том языке, который изначально был выбран ими у оператора телефонной связи в качестве предпочтительного.
Предыдущий опыт показывает, что смс-оповещение на трех языках – слишком длинное послание. Люди не дочитывают текст до конца и сразу начинают звонить на номер 1247. В такие моменты на нас обрушивается шквал звонков.
Во избежание таких ситуаций впредь будет применяться более персонализированный подход. Русскоязычные клиенты получат информацию на русском, англоязычные – на английском.
Каждый человек при желании может заранее настроить удобный для него язык общения на сайте оператора мобильной связи. Это можно сделать в разделе «настройки», и для этого достаточно будет двух-трех кликов.
Подробнее в повторе!
- Как будут предупреждать население об опасности?
- Что необходимо знать о рассылке смс-оповещений?
- Где можно настроить предпочтительный язык?
- Как отличить учебное смс-сообщение от реального?
- Когда и где будет тестироваться система сирен?
- Все ли населенные пункты покрыты сиренами?
- Сколько подвалов переоборудовано в укрытия?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja