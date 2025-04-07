– Зачем решено включить сразу все установленные на данный момент сирены?

– Мы хотим проверить, насколько хорошо выстроена система сирен и слаженно ли она работает. Протестируем всё в реальной жизни.

Население получит наглядное представление о сигналах сирены. Это очень неприятный звук – особенно, когда слышишь его впервые. В течение минуты идет громкий гудок, затем – 30-секундная пауза и снова целую минуту звучит сирена. И так три цикла подряд.

На сегодня сирены установлены в 22 городах Эстонии – именно там, где сосредоточено больше всего людей. Смс-оповещения об угрозе получат жители всей Эстонии – даже на отдаленных хуторах. В тексте будет указано, что это учебная тревога.

Одновременно будут тестироваться радио- и телеканалы, через которые сообщается о возникшей угрозе. В этот же день проверим E-Alarm и другие звенья системы оповещения.

Со временем сиренами будет покрыто 55 городов Эстонии. Широта покрытия зависит от возможностей госбюджета.

– Что нового в рассылке смс-оповещений о возникших угрозах?

– В апреле система обновилась. Если раньше, когда случился пожар на улице Суур-Сыямяэ, мы отправляли смс-оповещения каждому получателю на трех языках одновременно, то теперь система будет рассылать смс автоматически только на одном языке.

Адресаты получат сообщения на том языке, который изначально был выбран ими у оператора телефонной связи в качестве предпочтительного.

Предыдущий опыт показывает, что смс-оповещение на трех языках – слишком длинное послание. Люди не дочитывают текст до конца и сразу начинают звонить на номер 1247. В такие моменты на нас обрушивается шквал звонков.

Во избежание таких ситуаций впредь будет применяться более персонализированный подход. Русскоязычные клиенты получат информацию на русском, англоязычные – на английском.

Каждый человек при желании может заранее настроить удобный для него язык общения на сайте оператора мобильной связи. Это можно сделать в разделе «настройки», и для этого достаточно будет двух-трех кликов.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: по всей Эстонии скоро зазвучат сирены? Отвечает спасатель / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja Фото: Eero Vabamägi

Как будут предупреждать население об опасности?

Что необходимо знать о рассылке смс-оповещений?

Где можно настроить предпочтительный язык?

Как отличить учебное смс-сообщение от реального?

Когда и где будет тестироваться система сирен?

Все ли населенные пункты покрыты сиренами?

Сколько подвалов переоборудовано в укрытия?