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Студия Postimees: по всей Эстонии скоро зазвучат сирены? Отвечает спасатель

Спасатели готовятся к тестированию системы сирен по всей Эстонии. Сколько каналов оповещения населения об опасности будет задействовано? Как действовать, когда слышишь сирену? 

На вопросы Rus.Postimees ответит в студии руководитель отдела готовности к кризисам Спасательного департамента Эркки Пыльд. Смотрите интервью в 11:00!

  • Как будут предупреждать население об опасности?
  • Что необходимо знать о рассылке смс-оповещений?
  • Где можно настроить предпочтительный язык?
  • Как отличить учебное смс-сообщение от реального?
  • Когда и где будет тестироваться система сирен?
  • Все ли населенные пункты покрыты сиренами? 
  • Сколько подвалов переоборудовано в укрытия?
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