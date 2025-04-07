Студия Postimees: по всей Эстонии скоро зазвучат сирены? Отвечает спасатель

Спасатели готовятся к тестированию системы сирен по всей Эстонии. Сколько каналов оповещения населения об опасности будет задействовано? Как действовать, когда слышишь сирену?
На вопросы Rus.Postimees ответит в студии руководитель отдела готовности к кризисам Спасательного департамента Эркки Пыльд. Смотрите интервью в 11:00!
- Как будут предупреждать население об опасности?
- Что необходимо знать о рассылке смс-оповещений?
- Где можно настроить предпочтительный язык?
- Как отличить учебное смс-сообщение от реального?
- Когда и где будет тестироваться система сирен?
- Все ли населенные пункты покрыты сиренами?
- Сколько подвалов переоборудовано в укрытия?