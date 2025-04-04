Ключевой игрок сборной Эстонии по футболу получил опасную травму головы

Полторы недели назад Маттиас Кяйт помог сборной Эстонии одержать победу над Молдовой, а теперь оказался в весьма тревожной ситуации, выступая за свой клуб «Рапид» из Бухареста.
Шокирующие события развернулись в среду в четвертьфинале Кубка Румынии. На 11-й минуте матча Кяйт получил сильный удар головой в затылок от защитника команды «Металул Бузау» Мариана Манела.
Сначала он остался лежать на газоне, затем попытался продолжить игру, но на 30-й минуте все же отправился на скамейку запасных. Происшествие можно увидеть ЗДЕСЬ!
К счастью, сейчас, похоже, полузащитник отделался испугом. «Сейчас со здоровьем все в порядке, я помню весь матч. Сам эпизод пришлось пересмотреть, но да, после столкновения немного болела голова, хотя удар не показался мне таким уж сильным, поэтому я и решил попробовать продолжить игру», – рассказал Кяйт в интервью Soccernet.ee.
«Примерно через 15 минут я понял, что продолжать игру не имеет смысла, потому что концентрация уже была не такой ясной, как раньше, и голова по-прежнему болела. Пока не знаю, насколько долго придется быть вне игры - чувствую себя в целом нормально, но решение примут врачи здесь».
Для одного из ключевых игроков сборной Эстонии это была далеко не первая подобная проблема. В какой-то период он даже носил специальную смягчающую повязку на голову, чтобы защититься от повторных сотрясений.
Несмотря на выбывание Кяйта, «Рапид» одержал уверенную победу со счетом 3:0. В полуфинале, который состоится 23 апреля, команда встретится с «Херманнштадт» из Сибиу.