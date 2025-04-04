В Эстонии профессиональное образование на русском языке станет платным

Профессиональное образование частично станет платным с 1 сентября. За учебу придется платить тем, у кого уже есть высшее образование, и тем, кто недавно окончил профессиональное училище, пишет Rus.ERR.
Однако на русском языке такое обучение будет доступно только за деньги.
По оценке Министерства образования, из 25 000 учащихся профессионального образования платным обучение станет примерно для 3000 человек.
Профессиональные учебные заведения пока не могут сказать, насколько уменьшится количество учеников в связи с нововведениями.
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