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В Эстонии профессиональное образование на русском языке станет платным

Редактор: rus.postimees.ee
Вильяндиское профтехучилище. Снимок иллюстративный.
Вильяндиское профтехучилище. Снимок иллюстративный. Фото: Marko Saarm

Профессиональное образование частично станет платным с 1 сентября. За учебу придется платить тем, у кого уже есть высшее образование, и тем, кто недавно окончил профессиональное училище, пишет Rus.ERR.

Однако на русском языке такое обучение будет доступно только за деньги.

По оценке Министерства образования, из 25 000 учащихся профессионального образования платным обучение станет примерно для 3000 человек.

Профессиональные учебные заведения пока не могут сказать, насколько уменьшится количество учеников в связи с нововведениями.

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