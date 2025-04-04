Страны ОПЕК+ объявили о рекордном увеличении добычи нефти: цены рухнули

На фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа восемь стран картеля ОПЕК+, куда входят 23 государства-экспортера нефти, включая Россию, в четверг, 3 апреля, объявили о намерении резко ускорить темпы наращивания добычи нефти. С мая ключевые члены ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак, увеличат поставки на 411 тысяч баррелей в сутки - рекордную величину с 2020 года.

До сих пор планировалось, что на рынок будет ежесуточно добавляться лишь 138 тысяч - то есть в три раза меньше. В общей сложности рост добычи должен составить 2,2 млн баррелей в день - величину, сопоставимую с производством нефти в таких странах, как Норвегия (2 млн баррелей в сутки), Мексика или Казахстан (по 1,9 млн).

ОПЕК напомнила, что это постоянное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся условий, а гибкость позволит странам-участницам ускорить компенсацию ранее недосокращенных объемов. Следующая встреча восьми стран запланирована на 5 мая, на ней будут обсуждаться квоты на добычу с июня - участники намерены ежемесячно пересматривать рыночные условия, соблюдение сделки и компенсации. Согласно новому плану, квота России в мае составит 9,083 млн б/с, Саудовской Аравии - 9,2 млн б/с.

Обвал нефтяных котировок