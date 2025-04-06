Специалист по озеленению: зеленый коридор – Putukaväil – создан для людей и для животных

«В городском пространстве очень хорошо использовать имеющийся потенциал, и Puutukaväil - прекрасный пример, - объяснила Мяэкаллас. - Это бывший железнодорожный коридор, который создан как для людей, так и для животных. Там была построена велосипедная дорожка, по которой люди могут переместиться из одного района в другой». Она уточнила, что в Таллинне имеется восемь районов, и шесть из них связаны между собой этой дорожкой.