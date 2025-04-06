Специалист по озеленению: зеленый коридор – Putukaväil – создан для людей и для животных

Вот уже несколько лет Putukaväil или зеленый коридор вызывает ожесточенные споры между специалистами и простыми жителями. Обыватель не понимает, зачем устраивать заброшенные поляны и не косить траву, подвергая опасности человека? Многие связывают коридор с появлением клещей в городе. В студии дискуссионной передачи «Своя правда» специалиста по озеленению столичного района Пыхья-Таллинн Лийви Мяэкаллас прямо спросили: зачем нам этот зеленый коридор?
«В городском пространстве очень хорошо использовать имеющийся потенциал, и Puutukaväil - прекрасный пример, - объяснила Мяэкаллас. - Это бывший железнодорожный коридор, который создан как для людей, так и для животных. Там была построена велосипедная дорожка, по которой люди могут переместиться из одного района в другой». Она уточнила, что в Таллинне имеется восемь районов, и шесть из них связаны между собой этой дорожкой.
Кроме удобства сообщения, зеленый коридор позволяет людям быстро оказаться на природе: «Там растут и кустарники, и деревья. И выросли они естественным образом. Для людей это хорошая возможность получить контакт с природой», - объяснила специалист.
Где проходит грань между заботой об окружающей среде и отказом от удобств? Как сохранить баланс, чтобы мы чувствовали себя безопасно, а природа – свободной от человеческого влияния? На эти актуальные вопросы будут искать ответы и спорить герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда» в понедельник, 7 апреля, в 20.30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.