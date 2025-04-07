Департамент здоровья: обработка полей и лесов химикатами от клещей убивает опылителей. Без опылителей Земля жить не будет

Почему перестали обрабатывать поля и леса химикатами, способными уничтожить клещей и обезопасить человека от заболеваний, разносчиками которых являются эти насекомые? Такой вопрос возник в студии дискуссионной передачи «Своя правда», темой нового выпуска которой станет противостояние человека и природы.
Заведующая отделом инфекционных заболеваний и эпидемиологии Департамента здоровья Мария Викентьева рассказала, что такие методы, действительно, использовали несколько десятилетий назад, когда леса и поля обрабатывали акарицидами.
«В течение четырех лет этот яд содержался на поверхности поля или леса. Тогда столкнулись с очень большой проблемой в виде сокращение количества опылителей. И до сих пор количество опылителей еще не восстановилось. Этот вопрос стоит очень остро и все то разнообразие, которое мы сейчас восстанавливаем в основном направлено на том, чтобы восстановить количество опылителей. Без них наша планета не в состоянии выживать и еще какое-то количество времени быть зеленой», - сказала она.
Где проходит грань между заботой об окружающей среде и отказом от удобств? Как сохранить баланс, чтобы мы чувствовали себя безопасно, а природа - свободной от человеческого влияния? На эти актуальные вопросы будут искать ответы и спорить герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда» в понедельник, 7 апреля, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.