Департамент здоровья: обработка полей и лесов химикатами от клещей убивает опылителей. Без опылителей Земля жить не будет

«В течение четырех лет этот яд содержался на поверхности поля или леса. Тогда столкнулись с очень большой проблемой в виде сокращение количества опылителей. И до сих пор количество опылителей еще не восстановилось. Этот вопрос стоит очень остро и все то разнообразие, которое мы сейчас восстанавливаем в основном направлено на том, чтобы восстановить количество опылителей. Без них наша планета не в состоянии выживать и еще какое-то количество времени быть зеленой», - сказала она.